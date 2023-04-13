سیاسة

الأمطار ترفع مستوى المياه في أحد سدود دهوك إلى أعلى مستوياتها

"مشروع خنس هو ثاني أكبر سد، بعد سد دهوك "
author_image دیار بکر
کوردستان

أربیل (كوردستان 24 ) - أعلن مدير سد دهوك، فرهاد محمد، الأربعاء، ارتفاع منسوب المياه في أحد سدود المحافظة إلى أعلى مستوياته.

وقال محمد في تصريحات صحفية ، إن "منسوب المياه في بحيرة سد خنس شرقي دهوك وصل إلى أعلى المستويات بعد موجة الأمطار التي هطلت في اليومين الماضيين في المنطقة".

وأضاف "الآن تجري المياه في المسيل المائي للسد بواقع 150 متراً مكعباً في الثانية"، مشيراً إلى أن "الحد الأعلى لجريان المياه في المسيل المائي هو 900 متر مكعب في الثانية".

وأوضح محمد أن "بحيرة السد تستوعب أكثر من سبعة ملايين متر مكعب من المياه والآن ارتفعت المياه بنسبة 225 سنتيمتر عن الحد الأعلى للسد".

يذكر أن مشروع خنس هو ثاني أكبر سد، بعد سد دهوك، ويقع في قرية خنس التابعة لقضاء شيخان شرقي المحافظة، وكان من المقرر إنجازه عام 2014، إلا أن الأزمة المالية في إقليم كوردستان حالت دون تنفيذه، لتقرر حكومة الإقليم البدء بالمشروع في شهر أيلول/ سبتمبر من العام 2021، وانتهى العمل فيه خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

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