رئيسة الوزراء الإيطالية تؤكد مواصلة بلادها مساندة إقليم كوردستان والعراق

أربيل (كوردستان 24)- أكدت رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، مواصلة بلادها مساندة إقليم كوردستان والعراق.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، أن "رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، استُقبل مساء اليوم الخميس 13 نيسان أبريل 2023، في مراسم رسمية أُقيمت بالعاصمة الإيطالية روما، من قِبل رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني".

وأضاف البيان أن "الجانبين ناقشا خلال اللقاء سبل تعزيز علاقات إيطاليا مع إقليم كوردستان والعراق"، مؤكدين "على توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة".

من جهتها، شددت ميلوني بحسب البيان "على أن إيطاليا ستواصل مساندتها للعراق وإقليم كوردستان"، واصفة "علاقات بلادها مع العراق وإقليم كوردستان وضمان أمنهما واستقرارهما بأنها موضع اهتمام وتركيز من جانب إيطاليا".

وتابع البيان أن "آخر تطورات الأوضاع في العراق، والحوار وخطوات حل المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد وأوضاع المنطقة، شكلت محوراً آخر للقاء".

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قد وصل الأربعاء 12 نيسان أبريل 2023، إلى العاصمة الإيطالية روما، في إطار زيارة رسمية.

وفي إطار زيارته، عقد رئيس إقليم كوردستان اليوم الخميس، سلسلة لقاءات مع قادة الفاتيكان وإيطاليا ومنهم البابا فرنسيس، ورئيس وزراء الفاتيكان غبطة الكاردينال بيترو بارولين، ورئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إينيازيو لاروسا، ورئيس البرلمان الإيطالي لورينزو فونتانا، فضلاً عن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.