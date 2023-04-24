زعيم فاغنر يلوّح بقتل الجنود الأوكرانيين الأسرى عوضاً عن سجنهم

أربيل (كوردستان 24)- لوّح زعيم مجموعة "فاغنر" الروسية المسلّحة، يفغيني بريغوجين، بقتل الجنود الأوكرانيين في حال وقوعهم في الأسر، مستبعداً سجنهم.

وأكّد بريغوجين أن عناصره "لن يعتمدوا استراتيجية سجن جنود أوكرانيين بعد الآن، إنّما سيقتلونهم، ردّاً على ما يقول إنه إعدام أحد رجاله على أيدي قوات كييف".

وقال في رسالةٍ صوتية نشرها على "تلغرام" الجهاز الإعلامي لمجموعته، "لا نعلم اسم عنصرنا المصاب الذي قتله أوكرانيون بائسون، لكننا سنقتل جميع مَن في جبهة القتال، لن نسجن أحداً" بعد اليوم.

تصريح بريغوجين، جاء بمثابة ردّ على رسالة صوتية أخرى نشرها حساب على "تلغرام" مؤيد لفاغنر وقُدّمت على أنها محادثة بين جنود أوكرانيين يأمرون بإعدام عنصر من المجموعة المسلّحة جعلوه أسيراً لديهم.

وأضاف زعيم فاغنر، "عندما تسجن أحداً ما، تبدأ بالاعتناء به وتشفيه ولا تؤذيه وتعيده إلى منزله بعد فترة عن طريق التبادل وهكذا"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وباتت مجموعة فاغنر، المتهمة بارتكاب انتهاكات عدة في مناطق عملياتها المختلفة حول العالم، تتمركز في الصفوف الأمامية لجبهة القتال في باخموت شرقي أوكرانيا منذ أشهر.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا فبراير شباط2022، تتبادل كييف وموسكو بانتظام التهم بإساءة معاملة السجناء ما يشكّل جرائم حرب.

وفي منتصف أبريل نيسان، شجب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي انتهاكات من وصفهم بأنهم "وحوش" روسيا بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر قطع رأس شخص يعتقد أنه أسير حرب أوكراني.

ورفض بريغوجين اتهامات وجهتها منظمة غير حكومية وأحد الفارين من جماعته، تفيد بأن منفذي إعدام الجندي الأوكراني أعضاء في مجموعته.