الخارجية تعلن تلقيها أكثر من 165 طلب لإجلاء عراقيين من السودان

أربيل (كوردستان 24 ) - أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، استعدادها لإطلاق أكبر عملية إجلاء للجالية العراقية في السودان، وفيما أكدت تلقيها أكثر من 165 طلب للمغادرة من عراقيين، أشارت إلى وجود تنسيق مع 4 دول لتحقيق عمليات إجلاء آمنة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة نفذت ثلاث مراحل من عمليات إجلاء الدبلوماسيين والمواطنين العراقيين من السودان، تمثلت المرحلة الأولى بإجلاء طاقم سفارة العراق في الخرطوم، والمرحلة الثانية إجلاء 14 عراقياً، أما المرحلة الثالثة فقد تم إجلاء خمس أفراد من الجالية".

وأضاف: "نستعد للمرحلة الرابعة، وهي إجلاء العدد الأكبر من أبناء الجالية العراقية"، مبيناً أن "عدد طلبات الإجلاء لغاية الآن تصل لما يقارب 165 طلب، والعدد في تزايد وهنالك 300 من العراقيين في السودان".

وأشار إلى "تخصيص أرقام هواتف عاجلة لتلقي الاتصالات والمناشدات، وتوثيق المعلومات، لمن يريد أن يُجلى من الخرطوم، بالتنسيق مع سفارات جمهورية العراق في الخرطوم وأبو ظبي والقاهرة".

وذكر أن "وزير الخارجية فؤاد حسين وجه سفارات العراق في الخرطوم وأبو ظبي والقاهرة بتعظيم الجهد الجماعي والتنسيق العاجل"، مشيرا إلى، أن "الوزارة لديها تنسيق مع عدد من الدول العربية في مقدمتها الأمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والآن التنسيق مستمر مع المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، لتحقيق عمليات الإجلاء".

وشدد على أن "الخارجية تريد تحقق إجلاءً آمناً، يضمن سلامة أبناء الجالية"، لافتاً إلى أن "هناك خطوة نوعية لتنفيذ عملية الإجلاء خلال الساعات القليلة القادمة".

وعن سبب عدم وجود رحلات مباشرة من العراق إلى السودان، أوضح، أن "السودان يمر بظروف أمنية وعسكرية قاهرة، وبعد انتهاء الهدنة، فإن الاشتباكات بين طرفي النزاع ستأخذ مسارات متصاعدة حسب التوقعات، لذلك نحن نتحسب لكل المستويات في عملية الإجلاء لتحقيق رحلة آمنه، وضمان سلامة الإعداد الكبيرة من العراقيين".

وبين أن "التقارير الرسمية لم تؤكد لدينا سوى مصرع مواطن عراقي واحد حتى الآن، والذي لقي حتفه خلال إطلاق الرصاص بين طرفي النزاع في العاصمة السودانية الخرطوم".

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، عن توجيه نداء عاجل لأبناء الجالية العراقية في السودان.

وقال الصحاف، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "تنفيذاً لرحلة الإجلاء المُقرَّرة التي تعمل عليها غرفة عمليات الإستجابة الدبلوماسيَّة الطارئة في وزارة الخارجيَّة، ندعو أبناء الجالية العراقيَّة في السودان، إلى التجمُّع في منطقة "المنشية" الواقعة في شارع أوماك بالقرب من مقر الأمم المتحدة عند شركة MTN".

واضاف، ان "موعد إنطلاق حافلات النقل ستكون في يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26، في الساعة السادسة صباحًا متجهةً إلى بورتسودان".

وتابع، "نهيبُ بأبناء جاليتنا الالتزام بالحيطة والحذر أثناء إنتقالهم من مساكنهم إلى الموقع المُحدَّد".

ونوه، لمن أرادَ مزيداً من المعلومات، الإتصال على الأرقام في أدناه:

009647700630600/وتساب

0905405402

0995638565

0960075019

ووجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين المقيمين بالسودان.