اقتصاد

وزارة العمل العراقية تكشف حجم العمالة الأجنبية في البلاد

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لا توجد إحصائية دقيقة لحجم العمالة الأجنبية غير المرخّصة في العراق (وكالات)
لا توجد إحصائية دقيقة لحجم العمالة الأجنبية غير المرخّصة في العراق (وكالات)
العراق عمالة العراق

أربيل (كوردستان 24)- كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، عن منحها إجازات عمل رسمية في البلاد لأكثر من 71 ألف عاملٍ أجنبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، إن "إحصائية الوزارة للعمالة الأجنبية تكون للأشخاص الحاصلين على إجازة رسمية وعددهم بلغ وفق آخر إحصائية 71 ألفاً و146 عاملاً".

مؤكّداً في الوقت ذاته أنه "لا توجد إحصائية لحجم العمالة الأجنبية غير المرخّصة ولا توجد أية جهة قادرة على تحديد أعداد هؤلاء العمال"، وفق وكالة الأنباء العراقية.

معتبراً أن السبب وراء ذلك، لأن "أغلبهم قدموا للبلاد إما بصفة زيارة أو سياحة، أو عبر إقليم كوردستان، قبل أن يدخلوا سوق العمل من غير ترخيص".

 

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