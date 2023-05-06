زعيم فاغنر يطلب تسليم مواقع مجموعته في باخموت إلى قوات قاديروف

أربيل (كوردستان 24)- طلب زعيم مجموعة "فاغنر"، من موسكو الإذن لتسليم مواقع مجموعته في مدينة باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، لقوات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، احتجاجاً على نقص الذخيرة.

وقال يفغيني بريغوجين، في رسالةٍ موجّهة إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: "أطلب منكم إصدار أمر قتالي قبل منتصف ليل العاشر من أيار، لنقل مواقع مجموعة (فاغنر) إلى وحدات كتيبة أخمات في باخموت ومحيطها".

وكان بريغوجين هدد نهاية أبريل نيسان الفائت، بسحب جزء من مسلحي مجموعته شبه العسكرية الروسية، من جبهة باخموت شرقي أوكرانيا، في حال عدم تسليم الجيش الروسي الذخيرة اللازمة لها.

وفرض مقاتلو المجموعة سيطرتهم على معظم باخموت، وسط نقصٍ في الذخيرة، يقول زعيمها إن الوضع الحالي يُنذر بزوال فاغنر بعد مدة وجيزة.

وأشار بريغوجين أن مجموعته طلبت 4 آلاف ذخيرة، رغم أن الاشتباكات تتطلب 80 ألفاً يومياً، مؤكداً أن مستودعات الجيش الروسي ممتلئة بالذخيرة.

مؤكّداً أن الجيش الأوكراني يرسل باستمرار تعزيزات إلى جبهة باخموت، في حين تم قطع الذخيرة عن مسلحي فاغنر.

وأضاف أنه بعث برسالة إلى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، يُطلعه فيها على مشكلة نقص الذخيرة.

وفي وقتٍ سابق، قال متحدث عسكري أوكراني إن جيش بلاده لا يزال يسيطر على طريق إمداد مهم يؤدي إلى باخموت.

وتحاول القوات الروسية منذ 10 أشهر شق طريقها وسط أنقاض المدينة التي كان يسكنها في السابق 70 ألف نسمة.

فيما تعهدت كييف بالدفاع عن باخموت التي تعُدّها روسيا نقطة انطلاق لمهاجمة مدن أوكرانية أخرى خلال الحرب التي بدأتها منذ الـ 24 فبراير شباط 2022.