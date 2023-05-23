قصفٌ تركي يطال مقاتلين مرتبطين بـ "العمال الكوردستاني" في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- قصفت طائراتٌ مسيرة تركية في وقتٍ مبكّر من صباح اليوم الثلاثاء، مقراً لجماعةٍ عسكرية مرتبطة بحزب العمال الكوردستاني بمنطقة "خانه سور" بقضاء سنجار.

وقال مصدرٌ أمني في خانه سور لـ كوردستان 24، إن طائرات تركيّة استهدفت مقراً للعمال الكوردستاني، كان يتواجد بداخله نحو 10 أشخاص، تسبب بسقوط قتلى.

في غضون ذلك، قالت مديرية مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، إن طائرات مسيّرة تابعة لتركيا استهدفت، اليوم الثلاثاء بحدود الساعة الخامسة صباحاً، مقراً لوحدات مقاومة شنكال (ي ب ش).

وأشارت مكافحة الإرهاب في بيانٍ لها، أن القصف الذي استهدف مقر "وحدات مقاومة شنكال" بقرية (چوومو- خەلەف) بقضاء سنجار، أسفر عن مقتل ثلاثة مسلّحين.

وقصفت تركيا مراتٍ عديدة مقرات وحدات مقاومة شنكال "ي ب ش" في قضاء سنجار، آخرها كان في الـ 16 مايو أيار الجاري، أسفر عن مقتل 3 مقاتلين وإصابة آخر.