القضاء السويدي يسمح بتسليم مؤيّدٍ للعمال الكوردستاني إلى تركيا

أربيل (كوردستان 24)- وافقت المحكمة العليا السويدية على تسليم ناشطٍ كوردي مناصر لحزب العمال الكوردستاني إلى تركيا، في قرارٍ يلبي شرطاً أساسياً وضعته أنقرة للموافقة على انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وقالت صحيفة "أفتونبلاديت" السويدية، إنّه بإعطاء أعلى هيئة قضائية في البلاد الضوء الأخضر، بات ترحيل الناشط إلى بلده مسألة محصورة بيد الحكومة التي يعود إليها القرار في تسليمه لأنقرة أم لا.

وفي حال قرّرت الحكومة تسليمه، فسيصبح هذا الرجل أول مؤيّد لحزب العمال الكوردستاني تسلّمه ستوكهولم إلى تركيا، وفق فرانس برس.

وصدر بحق الرجل البالغ من العمر 35 عاماً في تركيا عام 2014 حُكم بالسجن لأكثر من أربع سنوات بتهمة تهريب مخدّرات.

وبعدما حصل على إطلاق سراح مشروط، انتقل للإقامة في السويد، لكنّ السلطات في ستوكهولم أوقفته في أغسطس آب 2022، بناءً على طلب تركيا التي تريد إجباره على قضاء الفترة المتبقية من عقوبته خلف القضبان.

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لكنّ الرجل يقول إنّ السلطات التركية تستهدفه بسبب دعمه لحزب العمّال الكردستاني.

يأتي ذلك، تزامناً مع إقرار الدولة الاسكندنافية قانوناً جديداً لمكافحة الإرهاب، يقول ناشطون كورد إنه وليد الضغوط التركية.

والقانون الجديد الذي دخل حيّز التنفيذ في الأول من حزيران يجرّم "الانخراط في منظمة إرهابية" ويندرج ضمن جهود السويد لتعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب، وهو مطلب تركي رئيسي للموافقة على عضوية ستوكهولم في الحلف الأطلسي.

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وفي وقتٍ سابق، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، تركيا إلى رفع اعتراضها على السويد التي "وفت بالتزاماتها" واستكمال انضمام الدولة الاسكندنافية إلى الحلف "في أقرب وقت ممكن".

وتعطّل تركيا منذ 13 شهراً انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي بحجّة تساهل ستوكهولم مع ناشطين كورد تستضيفهم على أراضيها.