الحزب الدیمقراطي الكوردستاني :أفشلنا مخطط للاتحاد الوطني الكوردستاني بقطع السليمانية عن إقليم كوردستان.

أربيل (كوردستان24) - أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اليوم الاحد عن افشاله مخطط للاتحاد الوطني الكوردستاني بقطع السليمانية عن إقليم كوردستان.

وذكر النائب عن الحزب شيروان الدوبرداني في مؤتمر صحفي مع نواب الكتلة داخل مجلس النواب انه “تم اليوم افشال مخطط حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني باستقطاع محافظة السليمانية من إقليم كردستان وهي مخالفة تماما للدستور العراقي”.

واضاف ” لا يمكن وفق الدستور التعامل بشكل مباشر من قبل الحكومة الاتحادية مع أي محافظة من محافظات إقليم كوردستان او قضاء او ناحية كما لا يمكن للحكومة الاتحادية ارسال أي من المبالغ المالية لاي من محافظات الإقليم الا من خلال طريق حكومة إقليم كوردستان”.

وتابع “سوف نستمر بالتصويت على باقي مواد قانون الموازنة وكل ما يشاع عن مقاطعة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لجلسة البرلمان غير صحيح، ونحن سنبقى مشاركين في الجلسة للتصويت على كامل مواد القانون”.

وكان النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني صباح صبحي قال لكوردستان24، "بعد التصويت على 7 فقرات من المادة 14 في قانون الموازنة، تم إضافة مادة جديدة 8 وهي تتعلق بصرف رواتب الموظفين والمستحقات في اقليم كوردستان".

وأضاف أن "الفقرة 8 تنص اذا لم يتم صرف رواتب الموظفين في اقليم يتم تحويل هذه المستحقات من الحكومة الاتحادية إلى المحافظات في اقليم بشكل مباشر، وهذا انتهاك الدستور".

وقال "نحن في كتلة الديمقراطي الكوردستاني رفضنا هذه الفقرة والتي صوت عليها بالاغلبية داخل البرلمان دون موافقتنا".