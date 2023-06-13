اقتصاد

حكومة كوردستان تُشيّد جسراً في الإقليم بأكثر من 12 مليار دينار

بناء هذا الجسر يأتي ضمن مساعي التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان لإنشاء بنيةٍ تحتية قوية في الإقليم
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صورة من الجو لمشروع الجسر
صورة من الجو لمشروع الجسر
کوردستان رابرين جسر رابرين رانيا

أربيل (كوردستان 24)- أكّدت وزارة الإعمار والإسكان في إقليم كوردستان، أنها مستمرة في أتمام مشروع جسر دربندي رانيا بمحافظة السليمانية، بعد إنجاز 67% منه.

يأتي ذلك، ضمن مساعي التشكيلة التاسعة لحكومة كوردستان، والتي تهدف لإنشاء بنيةٍ تحتية قوية في الإقليم.

ومن المتوقّع أن يدخل الجسر الذي يربط بين إدارة رابرين المستقلة ومحافظة السليمانية، في مسار الخدمة خلال شهر اكتوبر تشرين الأول المقبل.

وتبلغ التكلفة الكلية لمشروع جسر دربندي رانيا الذي يُعدُّ أطول جسرٍ في المنطقة،  ١٢ مليار و٤١٦ مليون دينار، وفق الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان.

وقال وزير الإعمار والإسكان في الإقليم: "سيتم إكمال المشروع في شهر أكتوبر من هذا العام، وسيدخل مسار الخدمة شريطة ألا تواجهنا معوقات مالية".

من جانبه أشار مهندس المشروع هيوا عبدالله إلى أن الجسر "هو أحد المشاريع الاستراتيجية والمستمرة لحكومة الإقليم في حدود إدارة رابرين، وهي أول مرة يجري فيها إنجاز مشروع من هذا النوع بالمنطقة".

في غضون ذلك، أوضح المشرف على المشروع هيمداد أحمد، أن "طول الجسر يبلغ ٤٠٨ أمتار، وارتفاعه ٢١ متراً".

وأضاف: "يضم الجسر مسارين متعاكسين (ذهاب - إياب) بعرض خمسة أمتار لكل مسار. فضلاً عن وصول قواعده إلى عمق ١٢ متراً تحت الأرض".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان قد وضع الحجر الأساس للمشروع في 13 تشرين الأول أكتوبر 2020 بحضور وزير الإعمار والإسكان دانا عبد الكريم.

 

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