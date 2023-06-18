مفوضية الانتخابات تدعو العراقيين لتحديث معلوماتهم

أربيل (كوردستان 24)- دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الأحد، المواطنين لزيارة مكاتب المفوضية لتحديث معلوماتهم.

وأصدرت المفوضية بياناً، دعت فيه جميع العراقيين المؤهّلين للتصويت، لزيارة مكاتب المفوضية الموزّعة في أنحاء البلاد لتحديث معلوماتهم.

كما دعا البيان المواطنين الذين حدّثوا معلوماتهم أيضاً إلى ضرورة زيارة مكاتب المفوضية لاستلام بطاقات التصويت الخاصة بهم.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي 28 مليون ناخب، بعد إضافة مواليد 2004 و 2005.

في وقتٍ لا يتجاوز عدد المحدّثين بياناتهم بايومترياً 18 مليوناً فقط، ما يعني أن أكثر من 10 ملايين ناخب يمكن أن يُحرموا من التصويت بالانتخابات القادمة ما لم يحدثوا بياناتهم وفق القانون الانتخابي الحالي بتعديله الثالث.

وبحسب قانون التعديل الثالث لانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018، فإن البطاقة البايرومترية أصبحت هي الأساس في الانتخابات المحلية المقبلة.

وكان مجلس النواب العراقي صوت في شهر مارس آذار الماضي، على إجراء انتخابات مجالس المحافظات بتاريخ 6-11-2023.

وحل البرلمان العراقي مجالس المحافظات، استجابةً لمطالب الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت عام 2019، بسبب اتهاماتٍ لأعضاء تلك المجالس بهدر المال العام، وتفشي الفساد المالي والإداري.