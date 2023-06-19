اقتصاد

وزارة العمل: عدد العمال الأجانب في العراق تجاوز مليون شخص

"أغلب العمال الأجانب قدموا إلى العراق إما بصفة زيارة أو سياحة، قبل أن يدخلوا سوق العمل من غير ترخيص"
author_image Kurdistan24 اربیل
تعبيرية
تعبيرية
العراق وزارة العمل نجم العقابي أحمد الأسدي

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أن عدد العمال الأجانب العاملين في البلاد تجاوز مليون شخص.

وقال وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، في تصريحٍ صحفي، إن "أكثر من مليون عامل أجنبي متواجد في العراق، أغلبهم يعملون بشكلٍ غير قانوني".

معتبراً أن ذلك "له تأثير كبير على سوق العمل في العراق"، مؤكّداً في الوقت ذاته على أن الوزارة "تحاول  تنظيم عمل العمال غير القانونيين في البلاد".

من جانبه، قال المتحدّث باسم وزارة العمل نجم العقابي: "رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة، إلا أن إحصاءً أظهر أن عدد العمال الحاصلين على تصاريح رسمية بلغ 71 ألفاً و 146 شخصاً".

وكان العقابي أكّد في أبريل نيسان الفائت، عدم وجود أية جهة قادرة على تحديد أعداد العمال الأجانب غير القانونيين في البلاد.

وعزا السبب إلى أن "أغلبهم قدموا للبلاد إما بصفة زيارة أو سياحة، أو عبر إقليم كوردستان، قبل أن يدخلوا سوق العمل من غير ترخيص".

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف