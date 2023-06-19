وزارة العمل: عدد العمال الأجانب في العراق تجاوز مليون شخص

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، أن عدد العمال الأجانب العاملين في البلاد تجاوز مليون شخص.

وقال وزير العمل العراقي أحمد الأسدي، في تصريحٍ صحفي، إن "أكثر من مليون عامل أجنبي متواجد في العراق، أغلبهم يعملون بشكلٍ غير قانوني".

معتبراً أن ذلك "له تأثير كبير على سوق العمل في العراق"، مؤكّداً في الوقت ذاته على أن الوزارة "تحاول تنظيم عمل العمال غير القانونيين في البلاد".

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من جانبه، قال المتحدّث باسم وزارة العمل نجم العقابي: "رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة، إلا أن إحصاءً أظهر أن عدد العمال الحاصلين على تصاريح رسمية بلغ 71 ألفاً و 146 شخصاً".

وكان العقابي أكّد في أبريل نيسان الفائت، عدم وجود أية جهة قادرة على تحديد أعداد العمال الأجانب غير القانونيين في البلاد.

وعزا السبب إلى أن "أغلبهم قدموا للبلاد إما بصفة زيارة أو سياحة، أو عبر إقليم كوردستان، قبل أن يدخلوا سوق العمل من غير ترخيص".