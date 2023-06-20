سیاسة

رئيس حكومة كوردستان يصل إلى تركيا في زيارةٍ رسمية

من المقرّر أن يجتمع رئيس حكومة كوردستان مسرور بارزاني خلال الزيارة بالرئيس التركي وكبار المسؤولين في الحكومة التركية الجديدة
author_image Kurdistan24 اربیل
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني رجب طيب أردوغان

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 20 حزيران (يونيو) 2023، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية يجتمع خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما سيجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية وكبار المسؤولين في الحكومة التركية الجديدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة.

وسبق أن زار رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في الـ 15 أبريل نيسان 2022، تركيا التقى خلالها بالرئيس رجب طيب أردوغان، وناقشا سبل تعزيز العلاقات بين أربيل وأنقرة.

 

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