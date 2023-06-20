رئيس حكومة كوردستان يصل إلى تركيا في زيارةٍ رسمية

أربيل (كوردستان 24)- وصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 20 حزيران (يونيو) 2023، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية يجتمع خلالها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما سيجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية وكبار المسؤولين في الحكومة التركية الجديدة، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وتركيا، بالإضافة إلى مناقشة آخر التطورات والمستجدات في العراق والمنطقة.

وسبق أن زار رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في الـ 15 أبريل نيسان 2022، تركيا التقى خلالها بالرئيس رجب طيب أردوغان، وناقشا سبل تعزيز العلاقات بين أربيل وأنقرة.