الإطار التنسيقي يدعو المفوضية لإجراء انتخابات إقليم كوردستان في موعدها

أربيل (كوردستان 24)- دعا الإطار التنسيقي المفوضية العليا المستقلة إلى إجراء الانتخابات التشريعية بإقليم كوردستان في موعدها المحدد، وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات في العراق.

جاء ذلك، بعد دعوة عددٍ من أعضاء مجلس المفوضين لتأجيل انتخابات برلمان الإقليم إلى مارس آذار 2024 المقبل، لإتاحة الوقت الكافي للتحضير، وفق مراسل كوردستان 24.

ومن المقرّر أن تجتمع المفوضية العليا اليوم الثلاثاء، لمناقشة آلية إجراء الانتخابات التشريعية بإقليم كوردستان، وذلك استكمالاً لاجتماعٍ سابق لمجلس المفوضين مع رئيس الإقليم.

وفي الـ 15 يونيو حزيران الجاري، التقى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني بالمفوضية العليا، بهدف مناقشة الاستعدادات لإجراء انتخابات كوردستان المقبلة.

وحضر الاجتماع، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، ونواب رئيس إقليم كوردستان، وفريق من خبراء بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، ورئيس وأعضاء مجلس المفوضين العراقي.

وقال مراسل كوردستان 24، إن عدداً من أعضاء مجلس المفوضين دعوا إلى إجراء الانتخابات البرلمانية الكردستانية في مارس آذار 2024 ، بحيث يكون لدى المفوضية الوقت الكافي للتحضير.

في غضون ذلك، عَلِم مراسل كوردستان 24، أن ائتلاف الإطار التنسيقي دعا إلى تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقرر أجراؤها في تشرين الثاني القادم، وإجراء انتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد.

وبحسب تقارير سابقة، فإن الإطار التنسيقي يرغب بإشراك التيار الصدري في انتخابات مجالس المحافظات، لذلك يدعو إلى تأجيل الانتخابات التي يرفضها حالياً ائتلاف دولة القانون وعصائب أهل الحق.

وكان نائب المتحدث باسم المفوضية العليا، نبراس أبو سودة، أوضح الأحد الماضي، أن المفوضية تلقّت طلباً من رئيس الإقليم للإشراف على الانتخابات البرلمانية الكردستانية.

مؤكّداً أن المفوضية أبدت استعدادها لذلك.

وقال أبو سودة إن المفوضية واللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي، اتفقتا في اجتماعهما الأخير على عدم إجراء انتخابين في نفس الوقت، لأن ذلك سيؤثّر على جودة العملية الانتخابية".