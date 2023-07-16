إقليم كوردستان يباشر بإصدار جوازات السفر الإلكترونية

أربيل (كوردستان 24)- دخل إصدار جوازات السفر بالنظام الإلكتروني، اليوم الأحد، حيّز التنفيذ في أربيل، على أن تتبعها محافظة السليمانية الثلاثاء المقبل.

وقال مراسل كوردستان 24 في أربيل، إن تطبيق نظام الجواز الإلكتروني دخل حيّز التنفيذ اعتباراً من الساعة 11 من ظهر اليوم الأحد.

وأضاف: "النظام متصلٌ مباشرة بدائرة الجوازات العامة في بغداد، وجميع المعاملات المنجزة تدخل مباشرة إلى نظام الجوازات العام".

وأكّد مراسل كوردستان 24، أن تلك الخطوة "ستمنح الكثير من الوقت للمواطنين ولموظفي الجوازات، إذ سيكون بإمكان المواطن استلام جواز سفره خلال يومٍ واحد".

في غضون ذلك، قال مدير مكتب الجوازات بمحافظة السليمانية، العقيد سالار عبد الله، إنه تم تعليق العمل بنظام الجوازات القديم في السليمانية اليوم الأحد.

مؤكّداً في حديثٍ لـ كوردستان 24، أن العمل بالنظام الإلكتروني الجديد سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من بعد غدٍ الثلاثاء 18/7/2023.

وقال عبد الله: "يتميز جواز السفر الجديد بجودة عالية، ولا يمكن تزويره، ولا يمكن لأي شخصٍ استخدامه بدلاً عن صاحب الجواز الحقيقي".