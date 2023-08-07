إقليم كوردستان يُصدّر 120 طن من البطاطا إلى الإمارات يومياً

أربيل (كوردستان 24)-أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الاثنين، عن تصدير 120 طناً من البطاطا يومياً إلى دولة الإمارات المتحدة، على أن تصدّر خلال الاسبوع 500 طن.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان، هيوا علي، إن حكومة الإقليم وقّعت مع شركتين في الإمارات عقداً لتصدير 5000 طن من البطاطا.

وأضاف علي أنه من المتوقّع البدء بتصدير 120 طناً من البطاطا بشكلٍ يومياً، بمعدّل 500 طن في الاسبوع.

وسبق لحكومة الإقليم أن صدّرت 300 طن من البطاطا إلى الإمارات، في خطوةٍ لاقت ترحيباً من مزارعي محافظة أربيل.

وفي وقتٍ سابق، أعلن إقليم كوردستان عن عزمه لتصدير مئات الأطنان من البطاطا إلى دول الخليج العربي، بطلبٍ من فروع ماكدونالدز إحدى أكبر سلسلة مطاعم الوجبات السريعة في العالم.

يتزامن ذلك مع إعلان وزارة الزراعة والموارد المائية بالإقليم عن مواصلة العمل لضمان الأمن الغذائي وتصدير منتجات المزارعين إلى الأسواق الخارجية.

وفي بيانٍ سابق لها، قالت وزيرة الزراعة بالإقليم، بيكرد طالباني، إن الاستعدادات جارية لتصدير مئات الأطنان من البطاطا إلى الخليج والأردن بطلبٍ من فروع ماكدونالدز لصناعة الرقائق والأصابع (الفينكر).

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وأكّدت طالباني أنه "بفضل دعم المزارعين وتحسين أساليب الزراعة، من المتوقّع أن يصل إنتاج هذا العام إلى ذروته، بأكثر من 600 ألف طن من البطاطا المُعدّة للطبخ، و150 ألف طن آخر من البطاطا الصناعية".

وأشارت وزيرة الزراعة إلى أن حكومة كوردستان حظرت استيراد البطاطا من الخارج لغاية نهاية الموسم الحالي.

وإحدى أكبر خطوات حكومة إقليم كوردستان لدعم المزارعين، هو بيع منتجاتهم في الأسواق الدولية.

ففي عام 2022 الماضي، صدّرت حكومة الإقليم 2000 طن من الرمان إلى الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في الخليج.

كما تصدِّر العسل والتفاح إلى الإمارات والسعودية والبحرين والمملكة المتحدة ودولٍ أوروبية.