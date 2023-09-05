قصف تركي يستهدف مركبة "عمالية" قرب قرية بوكريسكان

أربيل (كوردستان 24)- قال مراسل كوردستان 24، ان طائرة تركية قصفت اليوم الثلاثاء 5 أيلول سبتمبر 2023 مركبة قرب قرية بوكريسكان، الواقعة بجبال قنديل، في وقت لم ترد فيه الخسائر حتى الآن.

وأفاد مراسلنا ان القصف الجوي، استهدف مركية تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

وأكد قائمقام بشدر، بكر بيز خبر القصف، مؤكدا عدم ورود معلومات حتى الآن، عن حجم الخسائر البشرية والمادية.

وبحسب ما أظهر فيديو منشور على موقع التواصل الاجتماعي لكوردستان 24، فقد تصاعدت أعمدة الدخان واندلع حريق كبير في موقع القصف، لكن حتى الآن لم تذكر الأطراف المعنية حجم الخسائر البشرية والأضرار المادية.

وتقع قرية بوكريسكان في منطقة سانجاسار في منطقة بشدار التابعة للإدارة الذاتية لرابارين.