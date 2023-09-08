رئيس إقليم كوردستان يعزي بوفاة الكاتب والمؤرخ الكوردي جمال بابان

أربيل (كوردستان 24)- بعث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة 8 أيلول سبتمبر 2023، رسالة تعزية، بوفاة الكاتب والمؤرخ الكوردي الشهير جمال بابان.

وقال نيجيرفان بارزاني في رسالة تعزية، "تعازي الحارة لعائلة الفقيد وأصدقائه ولكتاب كوردستان بشكل عام، وآمل أن يتغمد المولى الفقيد برحمته ويمنح ذويه الصبر والسلوان.

وقال نيجيرفان بارزاني، إن "الراحل جمال بابان، سخّر بقدرته ومهارته وقلمه، شطراً طويلاً من عمره للكتابة، وقدم خدمات كبيرة في مجال الكتابة الأدبية والتاريخية"، مؤكداً أن "أعماله القيمة تحتل جزءاً كبيراً من المكتبة الكوردية".