وزير داخلية كوردستان يجتمع بـ الأعرجي وبلاسخارت لبحث عدة قضايا أمنية

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع وزير الداخلية في إقليم كوردستان، ريبر أحمد، الاثنين، بمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، والمبعوثة الأممية إلى العراق جينين بلاسخارت، لبحث عدة قضايا أمنية.

وسيناقش الاجتماع الثلاثي المنعقد في مقر وزارة الداخلية بالعاصمة أربيل، آلية تنفيذ الاتفاقية الأمنية المبرمة بين بغداد وطهران.

ويتعلّق أحد بنود الاتفاقية بمسألة مراقبة الحدود المشتركة بين العراق وإيران، والذي سيناقشه المجتمعون خلال لقاء اليوم.

وبحسب مراسل كوردستان 24، فإنه من المتوقّع أن يناقش الاجتماع أيضاً "المرحلة التي تلي تنفيذ الاتفاقية الأمنية".

وقال: جزءٌ من الاتفاقية ينصُّ على بناء مخيمٍ تشرف عليه الأمم المتحدة، لإيواء الأشخاص القادمين من إيران وشرقي كوردستان.

وكان مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، توجّه اليوم الاثنين إلى أربيل، على رأس وفدٍ أمني رفيع المستوى.

وتهدف الزيارة التي تأتي بتوجيهٍ من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران، وفق بيانٍ لمكتب الأعرجي الإعلامي.