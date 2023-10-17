سیاسة

مكافحة الارهاب في كوردستان توضح حول هجوم الطائرة المسيرة في كوية

author_image مظفر مزوري
کوردستان مكافحة الارهاب مجلس امن كوردستان طائرة مسيرة مقاتلي حزب العمال الكوردستاني قضاء كوية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية مكافحة الارهاب في مجلس أمن كوردستان اليوم الثلاثاء 17 اكتوبر 2023 مقتل شخص وإصابة آخر في استهداف طائرة مسيرة لسيارة تابعة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني في قضاء كوية.

وبحسب بيان لمديرية مكافحة الارهاب في مجلس أمن كوردستان "قتل شخص وأصيب آخر بجروح عندما استهدفت طائرة مسيرة تركية تابعة للجيش التركي سيارة لمقاتلي حزب العمال الكوردستاني بالقرب من قرية كاني كند في قضاء كوية بمحافظة أربيل".

شيروان جلال مدير عام الصحة في قضاء كوردستان قال لكوردستان24 "كان داخل السيارة رجل وثلاث نساء، وأدى القصف الى مقتل سائق السيارة، وتم نقل جثته الى الطب العدلي في قضاء كوية، فيما أصيبت النساء الثلاثة بجروح طفيفة".

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