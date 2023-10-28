اقتصاد

بنك العراق الأول يعلن إطلاق خدمة التحويل المالي الالكتروني

author_image Kurdistan24 اربیل
الدينار العراقي
الدينار العراقي
العراق التحويل المالي البنك العراقي الأول

أربيل (كوردستان 24)- أطلق بنك العراق الأول"FIB"، اليوم الأحد 28 تشرين الأول 2023، خدمة "VISA DIRECT" المتعلقة بالتحويل المالي الالكتروني المباشر.

وقام البنك العراقي الأول بالإعلان عن طرحه خدمة (فيزا دايركت)، لتمكين المواطن من إجراء التحويلات المالية المباشرة في تعاملاته بشكل رقمي، ومن المنتظر أن يتوسع نطاق استخدام الخدمة قريباً والتي ستسهّل عملية التحويلات المالية وحمايتها.

بدوره، أكد محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، محاولة التمكن من الوصول للعملة الأجنبية بطريقة سهلة، مضيفاً أن البنك المركزي ليست لديه مشكلة في العرض ويستطيع الاستجابة لأي مستوى من الطلب على الدولار.

العلاّق تابع، أن التحوّل من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد الرقمي مهمّة كبيرة في بلد تأخر كثيراً في مواكبة تطوّر التقنيات المالية، وقال: "نحن نسابق الزمن ونختصر الخطوات ونلاحق المتغيّرات من أجل ملاحقة التطورات التي لها انعكاسات اقتصادية مالية نقدية واجتماعية".

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