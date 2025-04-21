شجرة "الغريب" الأسطورية في تعز... تنهار بعد أكثر من 2000 عام من الصمود

2025-04-21 15:15

أربيل (كوردستان24)- في مشهد حزين وصادم، انقسمت شجرة "الغريب" الشهيرة في محافظة تعز اليمنية إلى عدة أجزاء، بعد أن ظلت صامدة لآلاف السنين بشكلها الفريد وحجمها العملاق الذي لا نظير له في المنطقة.

الشجرة، التي يُقدّر عمرها بأكثر من 2000 عام، كانت تقف شامخة بارتفاع يصل إلى 16 مترًا، فيما يبلغ محيط جذعها نحو 35 مترًا، وقطرها الضخم يُقدّر بـ 8 أمتار، مما جعلها إحدى أبرز المعالم الطبيعية في اليمن وأكثرها غرابة.

وكان شكل الشجرة غير المألوف يثير دهشة الزوار والباحثين، إذ بدت وكأنها كائن من الأساطير، مزينة بجذوع متشابكة وأغصان ضخمة تشكل ظلالًا كثيفة في محيطها.

تاريخيًا، ارتبطت شجرة "الغريب" بتراث المنطقة، وتحولت إلى رمز بيئي وسياحي يقصده الناس من مختلف المناطق، غير أن تدهور حالتها مؤخراً أثار مخاوف من الإهمال البيئي وفقدان واحدة من أندر الأشجار المعمّرة في اليمن والعالم العربي.

سكان محليون عبّروا عن حزنهم الشديد لانقسام الشجرة.