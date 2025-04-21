الاتحاد الدولي للصحفيين يهنئ نقابة صحفيي كوردستان ويدعو لإنشاء مجلس للأخلاقيات الإعلامية

2025-04-21 15:41

أربيل (كوردستان24)- وجّه الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ)، أكبر منظمة للصحفيين في العالم تمثل أكثر من 600 ألف صحفي في 148 دولة، رسالة تهنئة إلى نقابة صحفیی كوردستان بمناسبة الذكرى الـ27 لتأسيسها ویوم الصحافة الكوردية.

وفي الرسالة، قدّم الأمين العام للاتحاد، أنتوني بيلانجيه، تهانيه الخاصة لرئيس النقابة، آزاد حمه أمين، وفريق عمله، مشيداً بجهودهم في خدمة الصحافة الكوردية.

واستذكر بيلانجيه مشاركته في مؤتمر نقابي نُظم في أربيل عام 2024، مشيراً إلى نقاشات مهمة جرت آنذاك حول تأسيس مجلس للأخلاقيات الصحفية في إقليم كوردستان.

وأضاف: "أعتقد أن الوقت قد حان لتأسيس هذا المجلس، كونه ضرورة لكل ديمقراطية، ويساهم في تعزيز ثقة الجمهور بالصحافة".

كما أكد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين استعداده الكامل لتقديم الدعم والمشورة في هذا الإطار، خاتماً رسالته بتمنياته بمزيد من النجاح والتوفيق للصحافة الكوردية ومؤسساتها.