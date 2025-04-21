فخري كريم يبحث مع زلماي خليل زاد في أربيل تطورات الأوضاع السياسية

2025-04-21 15:54

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون، فخري كريم، يوم الأحد، السفير الأميركي الأسبق زلماي خليل زاد، في أربيل.

وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، إلى جانب التحديات الراهنة وسبل تفادي التصعيد وتجنب الانزلاق نحو أزمات جديدة.

وتأتي زيارة خليل زاد إلى العراق ضمن جولة من اللقاءات السياسية أجراها مع رئيس الوزراء وعدد من قادة القوى السياسية والمسؤولين، بهدف مناقشة تطورات المشهدين الإقليمي والدولي، وتبادل الرؤى بشأن آفاق الاستقرار في البلاد والمنطقة.