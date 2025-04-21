وفد إيمرالي يزور أوجلان للمرة الرابعة والأخير يجدد التزامه بعملية السلام

2025-04-21 20:56

أربيل (كوردستان 24)- زار وفد إيمرالي، اليوم الاثنين 21 نيسان 2025، زعيم حزب العمال الكوردستاني المعتقل في تركيا، عبد الله أوجلان، وذلك للمرة الرابعة.

وفي تصريحات صحفية، قالت عضو الوفد بروين بولدان إن أوجلان أكد خلال اللقاء أن "أعمالنا مستمرة" في ما يتعلق بعملية السلام في تركيا.

وأوضحت بولدان أن أوجلان بعث برسالة إلى عضو وفد إيمرالي المريض سري ثريا أوندر، متمنياً له الشفاء العاجل، مؤكداً أنه كان يعمل بجد من أجل إنجاح عملية السلام.

وأضافت بولدان أن أوجلان عبّر عن تقديره لمساعي أوندر، واصفاً إياه بـ"الشخص العزيز لدينا"، مشيراً إلى أنه يعمل من أجل السلام، وأنهما سبق أن تعاونا بجدية في الماضي لإنجاح عملية السلام.

ويوم الخميس 10 نيسان 2025، اجتمع وفد من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب (دَم بارتي) مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي.

وضم وفد الحزب عضوي البرلمان التركي، سري ثريا أوندر وبروين بولدان، فيما حضر من الجانب الآخر رئيس جهاز الاستخبارات التركية، إبراهيم قالن، ونائب رئيس حزب العدالة والتنمية، أفكان آلا. واستمر اللقاء نحو ساعة ونصف.

وعقب الاجتماع، أصدر حزب المساواة بياناً أشار فيه إلى أن اللقاء جرى في أجواء إيجابية، بنّاءة، مثمرة، ومليئة بالأمل بشأن المستقبل.

وجاء في البيان: "وفدنا سيواصل عمله بإصرار أكبر خلال المرحلة المقبلة لتنفيذ دعوة أوجلان المرتبطة بعملية السلام في تركيا".

وأضاف: "نحن فخورون بإبلاغ كافة أبناء شعبنا بأننا أكثر تفاؤلاً اليوم حيال عملية السلام في تركيا مقارنة بالأمس".

وأوضح الحزب في بيانه أن "اللقاء شدد على أهمية المرحلة الراهنة من العملية، وتمت مناقشة المراحل المقبلة منها".

كما ورد في البيان: "أكدنا أيضاً على ضرورة انطلاق مرحلة جديدة تترسخ فيها السياسة والديمقراطية بشكل أقوى، وتخلو من العنف والصراع".