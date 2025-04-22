دولة القانون يقاضي محافظ واسط

2025-04-22 09:27

أربيل (كوردستان24)- أقدم ائتلاف دولة القانون، على رفع دعوى قضائية ضد محافظ واسط على خلفية تصريحاته بشأن كتلة دولة القانون النيابية.

وذكر الائتلاف في بيان، أنه "تابعنا بأسف بالغ ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ واسط محمد المياحي، والذي تضمن معلومات غير دقيقة ولا تستند الى الحقائق، حيث جاءت تصريحاته حول موضوع اسعار الحنطة بأسلوب انفعالي وغير معتاد، بعيدا عن الحقيقة والمهنية والمصداقية".

وأضاف، أن "ما صدر عن المحافظ من تشويه للوقائع يعكس فهماً مغلوطاً لمسار اتخاذ القرار الحكومي وجهلاً واضحاً، فوزارة الزراعة التي وجه اليها التهمة لم تتقدم بأي مقترح بشأن تمديد اسعار الحنطة، بل تم طرح الموضوع للنقاش ضمن المجلس الوزاري للاقتصاد والذي بدوره رفع التوصية الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها من قبل رئيس الحكومة والوزراء".

وتابع، أنه "من المؤسف ان نسمع تخرصات من شخصية بمستوى محافظ تلك التي اطلقها محافظ واسط، وذلك من خلال زج مجلس النواب العراقي والكتل النيابية، رغم ان القرار بشأن اسعار الحنطة هي من اختصاص الحكومة فقط ولا علاقة للبرلمان ولا لكتله ولا للجانه ولا لرئاسته بالموضوع، وهذا امر يعلمه المحافظ جيدا حيث تعمد خلط الأوراق وتشويش الرأي العام بتصريحاته غير المسؤولة."

ولفت ائتلاف دولة القانون إلى أنه "كان ومازال يدعم بقوة شريحة الفلاحين وحقوقهم ويقف الى جانب تطلعاتهم ايمانا منه اصالة المجتمع واعمدة القوم ولا يجوز بأي حال من الأحول التجاوز عليهم وعلى من تجاوز عليهم الاعتذار بدلا من التبرير"، مطالبا "الحكومة العراقية بأعادة النظر بقرارها الاخير والعمل على انصاف الفلاحين عبر تعديل اسعار الحنطة داخل الخطة الزراعية وخارجها."

ودعت كتلة دولة القانون، محافظ واسط الى "التركيز على خدمة ابناء المحافظة واحترام تطلعاتهم كما حدث في تظاهرات الفلاحين والمعلمين والاعتذار لهم والابتعاد عن الخطاب الاعلامي المشوه وعدم استغلال موارد الدولة لاغراض انتخابية بصورة غير مشروعة وهو أمر بات واضح لاهالي واسط".

وتابع البيان، "بما ان كتلة دولة القانون تؤمن بالسياقات القانونية فأنها ستباشر ابتداءً من يوم غدٍ بأقامة دعوى قضائية ضد محافظ واسط لما بدر منه من اساءة مباشرة وافتراءات بحق كتلة دولة القانون وذلك من اجل ان يأخذ القانون مجراه العادل اتجاه من سيء لتظليل الرأي العام او الاساءة للاخرين".