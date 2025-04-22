أمير عثمان: إقليم كوردستان يمثّل صورةً نموذجية للتعايش في الشرق الأوسط

2025-04-22 20:04

أربيل (كوردستان 24)- أكد مدير الشؤون الدينية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بحكومة إقليم كوردستان، أمير عثمان، أن إقامة اليوم الوطني للصلاة لأول مرة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، سيجمع ممثلين عن الطوائف الدينية المتنوعة في كوردستان والعالم.

وقال عثمان في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إن هذا الحدث يعد شهادة على تقدم إقليم كوردستان في تعزيز التنوع الديني والعيش المشترك بين مختلف الطوائف في المنطقة.

وأشار إلى أن مشاركة كل من الرئيس مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، في هذا الحدث يحمل دلالة خاصة، ويعكس دخول الإقليم إلى مرحلة جديدة أكثر أهمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

في سياق متصل، لفت عثمان إلى أن إقليم كوردستان أصبح يمتلك شخصية إستراتيجية قوية في مجالات السياسة والاقتصاد والمجتمع والدبلوماسية.

لافتاً إلى أن إقليم كوردستان أصبح محط أنظار الدول الغربية، حيث تتزايد العلاقات الدبلوماسية مع هذه الدول بشكل ملحوظ.

ويستعد إقليم كوردستان، لإقامة اليوم الوطني للصلاة للفترة من 23 إلى 25 نيسان الجاري تحت شعار (نحو الوحدة في الإيمان)، بحضور الرئيس بارزاني وكبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط.

ما هو اليوم الوطني للصلاة؟

يوم الصلاة الوطني، هو يوم تكريم وذكرى إحياء التعايش السلمي بين مختلف الاديان والمكونات المختلفة في إقليم كوردستان، وتقام هذه المراسم لأول مرة في إقليم كوردستان، وستصبح تقليداً سنوياً.

وتقام هذه المراسم سنوياً في العديد من البلدان، ولكن في إقليم كوردستان يكون الامر مختلفاً، حيث يشارك فيه المؤمنون وأتباع العديد من الديانات، بينما في البلدان الاخرى يشارك فيه أتباع دين واحد فقط.

من سيشارك في مراسم اليوم الوطني للصلاة

يشارك في هذه المراسم أكثر من 400 شخص، بينهم كبار المسؤولين وقادةِ العراق وإقليم كوردستان والعالم، وبرلمانيي العالم وممثلي الحكومات في الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وشخصيات دينية وثقافية واجتماعية.

أهم الشخصيات المشاركة

1- الرئيس بارزاني

2- نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان

3- مسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان

4- عدد من المسؤولين الحكوميين في العراق إقليم كوردستان والولايات المتحدة واوروبا

بدء المراسم والصلاة الجماعية والندوات الحوارية

صباح يوم الاربعاء 23 نيسان 2025، تبدأ مراسم يوم الصلاة الوطني في كوردستان، وسيلقي كل من الرئيس بارزاني ونيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، ومسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كوردستان وعدد من الشخصيات العراقية والدولية كلمات في المراسم.

كما وستصلي شخصيات دينية من المسلمين والمسيحيين والايزيديين والاديان الاخرى معاً من أجل كوردستان، ومن ثم سيتم عقد عدة ندوات بمشاركة مسؤولين سياسيين وشخصيات دينية واجتماعية، وستناقش الندوات التعايش السلمي والحريات الدينية والاجتماعية في إقليم كوردستان.

رحلة دينية

في اليوم الاخير من اليوم الوطني للصلاة، سيزور ضيوف ومعتنقي جميع الاديان في إقليم كوردستان عددا من المساجد والكنائس والمعابد في محافظات أربيل ودهوك وكذلك سهل نينوى.

يوجد في إقليم كوردستان 5800 مسجد وجامع و 145 كنيسة و 400 معبد ديني لجميع الأديان والمعتقدات، وقد وضعت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان خطة هندسية شاملة لترميم هذه الأماكن، ومن أبرزها ترميم مرقد السلطان مظفر الدين في أربيل، وجامعا كاك أحمد الشيخ والسليمانية الكبير، ومركز لالش الايزدي والعديد من المواقع الأخرى في دهوك، والتي تم ترميمها بأمر مباشر من مسرور بارزاني رئيس الوزراء.

العلاقات التأريخية بين الكورد والشعوب والأديان المختلفة

يتميز إقليم كوردستان بتنوع الاديان والمكونات المختلفة منذ العصور القديمة، لقد عاشت كافة المكونات واتباع الاديان المختلفة في أقصى درجات الحرية والكرامة في كوردستان، وتم الحفاظ على ثقافتهم وهويتهم، وهناك العديد من المعابد لكافة الاديان والمدارس بلغتهم الام.

إن العلاقة والصداقة بين الكورد والشعوب والأديان المختلفة، هي علاقة تاريخية ووطنية مشتركة عميقة، ورغم اختلافاتهم في الدين واللغة والثقافة، إلا انهم كانوا جميعاً ولا زالوا إخوة في النضال من أجل كوردستان.