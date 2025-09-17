البابا يندد بإجبار سكان غزة على النزوح

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- عبر البابا لاوون الرابع عشر الأربعاء عن تضامنه مع سكان قطاع غزة مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يجبر "مرة أخرى" على النزوح ويعيش في "ظروف غير مقبولة".

وعبر البابا البالغ 70 عاما بعد المقابلة العامة الأربعاء "عن قربي العميق من الشعب الفلسطيني في غزّة، الذي لا يزال يعيش في الخوف ويكافح للبقاء في ظروف غير مقبولة، مُجبَرا بالقوة على النزوح – مرّة أخرى – عن أرضه".

ويحاول آلاف السكان مغادرة شمال مدينة غزة فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات العسكرية الكثيفة.

وأكد البابا "أجدّد ندائي من أجل وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وإيجاد حلّ دبلوماسيّ تفاوضيّ، واحترام كامل للقانون الإنسانيّ الدوليّ".

ومضى يقول "أدعو الجميع إلى الاتحاد معي بالصلاة، لكي يشرق سريعاً فجر سلام وعدالة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إقامة "مسار انتقال موقت" لخروج سكان مدينة غزة منها، غداة توسيعه هجومه البري وتكثيف القصف على كبرى مدن القطاع المدمّر بعد قرابة عامين من الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ونشر المتحدث العسكري أفيخاي أدرعي على منصة إكس بيانا جاء فيه "من أجل تسهيل الانتقال جنوبا يتم فتح مسار انتقال موقت عبر شارع صلاح الدين"، مشيرا الى أنه سيتاح الانتقال عبره "لمدة 48 ساعة" من ظهر الأربعاء وحتى ظهر الجمعة (09,00 ت غ).

ويمتد شارع صلاح الدين بموازاة ساحل القطاع من شماله الى جنوبه.

وكثّف الجيش في الأسابيع الماضية من إنذارات لسكان مدينة غزة الواقعة في شمال القطاع، بوجوب مغادرتها والانتقال الى "منطقة إنسانية" أقامها في جنوب القطاع، مع استعداده لشنّ هجوم يهدف الى السيطرة على المدينة.

وأكد الجيش الثلاثاء أنه بدأ توسيع عملياته البرية في مدينة غزة مع تعرضها لقصف كثيف ومتواصل. وهو أشار الأربعاء الى قصفه "أكثر من 150 هدفا" في مدينة غزة منذ توسيع الهجوم.

وكانت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، اتهمت إسرائيل الثلاثاء بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة خلال الحرب التي بدأت عقب هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وكانت الأمم المتحدة قدّرت أواخر آب/أغسطس عدد المقيمين في مدينة غزة ومحيطها بنحو مليون نسمة. وسجّلت حركة نزوح كثيفة من المدينة خلال الأيام الأخيرة، سيرا أو باستخدام سيارات وعربات وجرارات زراعية، بحسب ما شاهد مراسلون لوكالة فرانس برس.

وقدّر الجيش الإسرائيلي الأربعاء بأن عدد الذين اضطروا لمغادرة مدينة غزة "تجاوز 350 ألف شخص"، علما بأن كثيرين من الفلسطينيين يتشبثون بالبقاء فيها ويشددون على عدم وجود مكان آمن يلجأون إليه، بحسب ما أفاد سكان فرانس برس.