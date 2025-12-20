الأمطار ترفع منسوب المياه في سدود دهوك وتحدّ من آثار الجفاف

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- شهدت محافظة دهوك ارتفاعاً ملحوظاً في مناسيب المياه، عقب هطول أمطار غزيرة خلال الفترة الأخيرة، ما أسهم في تحسين واقع السدود والبرك المائية والحد من آثار الجفاف.

وقال مدير سد دهوك، فرهاد محمد، إن منسوب المياه في السدود ارتفع بمقدار ثمانية سنتيمترات، ما أدى إلى اختفاء المعالم التي كانت قد ظهرت سابقاً نتيجة انخفاض المياه.

وأكد محمد في تصريح لـ كوردستان24، أن الأمطار الأخيرة كان لها تأثير إيجابي واضح على سد دهوك، فضلاً عن بقية سدود المحافظة.

وأوضح أن منسوب المياه في سد خنس ارتفع بأكثر من ثلاثة أمتار، وكذلك سد كشكان الذي سجل ارتفاعاً مماثلاً.

مشيراً إلى أن الوضع العام للسدود والبرك المائية ضمن محافظة دهوك يُعد جيداً جداً في ظل موسم مطري وُصف بالإيجابي.

وتضم محافظة دهوك أربعة سدود كبيرة ونحو 60 بركة مائية، وتعتمد في مواردها المائية على المصادر السطحية والجوفية، حيث تسهم الأمطار الغزيرة في تعزيز الخزين المائي، ولا سيما المياه الجوفية.

من جهته، أكد مدير مياه دهوك، بشار حاجي زينل، أن المديرية تعتمد على مشاريع استراتيجية، من بينها مشروع (خابديمي) المقام على نهر دجلة، إضافة إلى ناحيتي مانگێشک و زاوێتە اللتين تعتمدان على المياه الجوفية.

وأشار في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى أن الأمطار الأخيرة سيكون لها دور مهم في تقليل آثار الجفاف وتعزيز خزين المياه الجوفية، خاصة في القرى التي تعتمد على الآبار.

وبحسب الإحصاءات، بلغت كمية الأمطار الهاطلة في محافظة دهوك هذا العام حتى الآن 144 ملم، مقارنة بـ28 ملم فقط خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي ما يعادل خمسة أضعاف الكمية المسجلة سابقاً.

وأكدت الجهات المعنية أن استمرار هطول الأمطار بهذه الوتيرة سيسهم في خزن كميات كبيرة من المياه للعام المقبل، ما ينعكس إيجاباً على الواقع المائي في المحافظة.