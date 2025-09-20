وزير التربية في كوردستان العراق: التشكيلة التاسعة أنجزت بناء 274 مدرسة جديدة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير التربية والتعليم بإقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، إن العام الدراسي الجديد يشهد إضافة 10 آلاف مقعد دراسي جديد للطلاب، مع افتتاح 28 مبنى مدرسياً جديداً بما يعادل 309 صفوف دراسية، بينما يجري العمل على إنشاء 30 مدرسة أخرى في الإقليم.

وأوضح حمه سعيد، خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، أن هذه الجهود تأتي استكمالاً لمشاريع التشكيلة التاسعة، حيث تم بناء 274 مدرسة منذ بدء عمل الحكومة، وما زال بعضها قيد الإنشاء، كما تم توفير 110 آلاف مقعد جديد للطلاب خلال هذه الفترة.

مشيراً إلى أن أكثر من 400 مدرسة جرى تجديدها هذا العام، وفيما يخص مشكلة الاكتظاظ، تعمل 11 مدرسة فقط بنظام الثلاث فترات.

وأشار وزير التربية إلى توفير 22 مليونًا و134 ألفًا و74 كتابًا مطبوعًا جديدًا للطلاب، مع تغيير 500 عنوان كتاب ضمن تحديث المناهج الدراسية.

لافتاً إلى أن مجلس وزراء إقليم كوردستان وافق على توفير أكثر من 8.5 مليون لتر من النفط لتدفئة المدارس.

وأوضح وزيرة التربية أن عدد المعلمين المتعاقدين والدائمين في الوزارة يبلغ 148 ألف معلم، إلى جانب 33 ألف موظف إداري، فيما يبلغ عدد طلاب المدارس الحكومية 1.8 مليون طالب، والأهلية 154 ألف طالب.

وذكر حمه سعيد أن أكثر من 139 ألف طالب سجلوا في الصف الأول الابتدائي هذا العام، مع توقع وصول العدد إلى 160 ألف طالب.

وأضاف أن الوزارة ستجري العام المقبل تغيير تصميم وألوان ملابس الطلاب، كجزء من خطوات تجديد وتطوير نظام التعليم في الإقليم.