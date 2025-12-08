زيلينسكي يلتقي مسؤولين في الناتو والاتحاد الأوروبي الاثنين في بروكسل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيلتقي الاثنين في بروكسل، الأمين العام للحلف مارك روته، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

ومن المقرر أيضا أن يلتقي زيلينسكي الاثنين في لندن حلفاءه الأوروبيين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

تأتي هذه اللقاءات في وقت تعرض زيلينسكي لانتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي قال إن نظيره الأوكراني لم يطلع على خطته لإنهاء النزاع.

وأفاد مسؤول أوكراني رفيع المستوى وكالة فرانس برس الاثنين بأنّ مسألة الأراضي لا تزال "الأكثر تعقيدا" في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب، إذ تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من بعض المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضاف المسؤول الذي اطلع على آخر جولات المفاوضات بين أوكرانيا والولايات المتحدة نهاية هذا الأسبوع، أن هذا المطلب "لا يزال قائما، وهو النقطة الأكثر تعقيدا".

وتابع ان "فلاديمير بوتين لا يريد إبرام اتفاق من دون انتزاع أراض. لذلك، يدرس الروس مختلف الخيارات لضمان تنازل أوكرانيا عن أراضٍ" في دونباس الشرقية.

وتريد روسيا التي تسيطر على الجزء الأكبر من دونباس، السيطرة على كامل هذه المنطقة، وهو مطلب رفضته كييف مرارا.

وقال المسؤول الأوكراني الذي لم يرغب في ذكر هويته، إنّ واشنطن تضغط على أوكرانيا لقبول مقترح إنهاء الحرب "بشكل أسرع".

وأضاف انّ "الأميركيين يمارسون ضغوطا ويطالبون الأوكرانيين بالإسراع في ردّهم" على المقترح، لكن الجانب الأوكراني "لا يمكنه القبول بأي مقترح من دون دراسة تفاصيله".

ولفت المسؤول إلى أنّ الأوكرانيين أبلغوا المفاوضين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ب"ضرورة بذل مزيد من الجهود والبحث عن أفكار جديدة".

وبعد مشاورات منفصلة بين الأميركيين والروس، ثم جولات أخرى من المحادثات الأميركية الأوكرانية في نهاية هذا الأسبوع في فلوريدا، يُفترض أن يتلقى زيلينسكي تقريرا نهائيا من مفاوضيه الاثنين في لندن، بحسب المسؤول الأوكراني.

AFP