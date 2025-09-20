مسرور بارزاني خلال افتتاح متنزه سرهلدان: دعم البيشمركة وصمود الشعب مصدر قوة كوردستان

منذ 13 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم السبت، أن قوة إقليم كوردستان تنبع من الإيمان بالله ودعم البيشمركة الأبطال وصمود شعب كوردستان.

وجاءت كلمته خلال مشاركته في مراسم افتتاح متنزه "سرهلدان" بمدينة دهوك، حيث أعرب عن سعادته الكبيرة بإنجاز المشروع بعد عام من وضع حجر الأساس له في حي بروشكي، الذي سبق أن زاره قبل عدة سنوات.

وأشار مسرور بارزاني إلى أنه خلال زيارته السابقة للحي لمس نقصاً في الخدمات المقدمة للسكان، مضيفاً أن أهالي المنطقة ربما لا يتمتعون بظروف مادية جيدة، "لكنهم أغنياء بأفكارهم وقناعاتهم ووطنيتهم، ويستحقون الخدمة".

يتبع..