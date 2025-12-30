بين الرقص على الثلوج ومخاوف الجفاف.. "شرق كوردستان يستقبل الشتاء ببهجة عارمة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- مع بداية موسم الشتاء، تحولت المرتفعات الجبلية في شرق كوردستان (ايران) إلى وجهة سياحية نابضة بالحياة، حيث توافد آلاف المواطنين من مختلف المناطق للاحتفال بتساقط الثلوج الكثيفة التي غطت المنطقة، محولةً تلالها إلى ساحات للفرح الشعبي والرياضات الشتوية.

لم تكن الثلوج مجرد ظاهرة مناخية، بل كانت مناسبة لإحياء التراث الكوردي؛ حيث تجمعت حلقات رقص التقليدية على القمم المكسوة بالبياض، وامتزجت أصوات الأغاني الشعبية بضحكات الأطفال والشباب وهم يمارسون التزلج باستخدام الإطارات المطاطية الكبيرة. وفي منطقة "تيكاب" التابعة لمحافظة "أورمية"، رصدت كاميرا كوردستان24، توافداً لافتاً للمواطنين، حتى من العاصمة طهران ومدن سنندج ومكريان، لقضاء أوقات ممتعة بعيداً عن ضجيج المدن.

يقول المواطن "هوشنك ويسي" في لقاء مع كوردستان24: "الأجواء هنا رائعة جداً، الناس جاؤوا من كل مكان للاستمتاع. الثلوج أنعشت الحركة هنا، فهناك من يبيع الكباب والشاي الساخن، والجميع هنا يشعر بالسعادة".

ولا يقتصر الأمر على الرقص والتزلج، بل شهدت المرتفعات استعراضات لهواة الدراجات النارية وسيارات الدفع الرباعي التي تحدت وعورة التضاريس الثلجية.

من جانبه، أكد "ديار أش"، أحد الزوار، أن هذه الأجواء تساهم في تنشيط السياحة الداخلية وتوفر متنفساً ضرورياً للعائلات، بينما عبر "سعيد سيفي" عن شكره وامتنانه لهذه النعمة الطبيعية التي تضفي جمالاً استثنائياً على المنطقة.

رغم مظاهر الاحتفال، يحمل هذا الهطول الثلجي أهمية حيوية تتجاوز الترفيه؛ فشرق كوردستان وإيران تعاني من أزمة مياه حادة وصلت إلى مستويات "خطيرة" في 16 محافظة. وتشير الإحصاءات الرسمية لشركة إدارة الموارد المائية إلى أن معدل الهطول بلغ نحو 66.5 ملم، وهو رقم يبعث على الأمل لكنه لا يزال دون المأمول، خاصة في طهران التي سجلت تراجعاً في الأمطار بنسبة 68% مقارنة بالأعوام السابقة.

يبقى "بياض الثلج" في مناطق شرق كوردستان اليوم، ليس مجرد لوحة فنية، بل هو "شريان حياة" ينتظره المزارعون والبيئيون لتجاوز صيف جاف محتمل، وبينما يستمر المواطنون في رقصاتهم، تبقى الأعين شاخصة نحو السماء طمعاً في المزيد من العطاء المطري والثلجي.