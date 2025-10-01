برشلونة وسان جرمان.. اختبار مبكر للقوة في سباق دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- يستضيف ملعب "لويس كومبانيس" الأولمبي في مدينة برشلونة القمة المنتظرة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، مساء اليوم الأربعاء 1 تشرين الأول / أكتوبر 2025، ضمن منافسات المرحلة الثانية من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد انطلاقة قوية في المرحلة الأولى، إذ تفوق برشلونة خارج ملعبه على نيوكاسل يونايتد (2-1)، بينما اكتسح باريس سان جيرمان نظيره أتالانتا برباعية نظيفة.

وتكتسب المباراة طابعاً ثأرياً للكاتالونيين بعدما أطاح بهم النادي الباريسي من ربع نهائي نسخة 2024.

ويعاني باريس سان جيرمان من غيابات بارزة أبرزها: عثمان ديمبلي، ماركينيوس، وخفيتشا كفاراتسخيليا، في حين استعاد خدمات كل من فيتينها وجواو نيفيش.

أما برشلونة فيفقد خدمات رافينيا، خوان غارسيا، بالدي، غافي وفيرمين لوبيز، بينما يمثل عودة النجم الواعد لامين جمال دفعة معنوية كبيرة بعد تألقه في مواجهة ريال سوسيداد الأخيرة.

المواجهة المرتقبة تُعد اختباراً مبكراً لقوة الفريقين، بين حامل اللقب باريس الساعي لتأكيد هيمنته الأوروبية، وبرشلونة الطامح لاستعادة أمجاده القارية منذ آخر تتويج عام 2015.