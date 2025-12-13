طقس العراق.. أمطار رعدية متفرقة وتشكل للضباب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت هطول أمطار رعدية متفرقة وتشكل للضباب.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 13 كانون الاول 2025، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية ويكون غائماً جزئياً في بعض أقسام المنطقة الجنوبية يتحول في الأجزاء الشرقية من المنطقة الشمالية بعد الظهر الى غائم مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة، كما يتشكل ضباب متوسط الشدة في الصباح الباكر يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، والرؤية الافقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم".

وأضاف أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 11، دهوك 13، أربيل ونينوى 14، كركوك 15، صلاح الدين 16، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والأنبار وديالى 17، بغداد وبابل وواسط والديوانية وميسان 18، ذي قار والمثنى 19، البصرة 20".

وأضاف، أن "يوم الإثنين سيكون الطقس غائماً جزئياً عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى فيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلاً كما يتشكل ضباب متوسط الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية يزول تدريجياً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض قليلاً في المنطقة الجنوبية، الرؤية الافقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم".

وأشار إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً عدا الأقسام الغربية من المنطقة الوسطى فيكون غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر ليلاً كما يتشكل ضباب متوسط الشدة في عموم البلاد يزول تدريجياً، و درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وتنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية، والرؤية الافقية (6-8) كم وفي الضباب (2-4) كم".

وبين، أن "يوم الأربعاء القادم سيكون الطقس غائماً على العموم مع تساقط امطار متفرقة في المنطقة الجنوبية والاجزاء الغربية من المنطقة الوسطى تكون رعدية أحياناً، ودرجات الحرارة مقاربة لما سجل في اليوم السابق في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي المطر (5-7) كم".