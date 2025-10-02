في محاولة لفك شيفرة العمر الطويل.. دراسة بحثية عن جينات المعمرة ماريا برانياس

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- في سن الـ117، تم تأكيد ماريا برانياس بصفتها أكبر معمّرة على قيد الحياة بالعالم من قبل موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، لكنّ الباحثين يؤكدون أن هذا الإنجاز لم يكن مجرد حظ سعيد.

وفي تصريح لموسوعة «غينيس»، نسبت برانياس طول عمرها إلى «النظام، والهدوء، والعلاقات الجيدة مع العائلة والأصدقاء، والتواصل مع الطبيعة، والاستقرار العاطفي، وتجنب القلق والندم، والإيجابية الدائمة، والابتعاد عن الأشخاص السامّين».

وُلدت برانياس في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، وانتقلت مع عائلتها إلى إسبانيا في طفولتها، حيث عاشت معظم حياتها. وقبل وفاتها في 19 أغسطس (آب) 2024، خضعت برانياس لدراسة علمية من قبل معهد «جوزيب كاريراس» في برشلونة بهدف معرفة أسرار طول عمرها.

وقاد الدراسة الدكتور مانيل إستيلير، رئيس مجموعة أبحاث الجينوم السرطاني في معهد أبحاث سرطان الدم التابع لجوزيب كاريراس، الذي استخدم مع فريقه طرقاً غير تداخلية لتحليل عينات من أنسجة مختلفة.

وشملت الدراسة تحاليل للجينوم (تسلسل الحمض النووي)، والإيبيجينوم (مثيلة الحمض النووي)، والـRNA، والبروتينات، والتمثيل الغذائي، بما في ذلك الكولسترول والسكر.

جينات استثنائية... وميكروبيوم يشبه الأصغر سناً

رغم ظهور مؤشرات على التقدّم في السن، كشفت التحاليل أن برانياس تمتعت بخصائص جينية مرتبطة بالحماية العصبية والقلبية، وانخفاض مستويات الالتهاب.

وقال إستيلير: «كان لديها جينوم استثنائي غني بمتغيرات ترتبط بطول العمر في كائنات أخرى، مثل الكلاب والديدان والذباب، وكذلك جينات توفّر حماية للقلب والدماغ».

كما كانت تفتقر إلى الجينات المرتبطة بأمراض خطيرة مثل السرطان، وألزهايمر، والاضطرابات الأيضية.

ووجد الباحثون أيضاً نسبة عالية من بكتيريا Bifidobacterium المفيدة في أمعائها، التي ارتبطت باستهلاكها المنتظم للزبادي، ما ساعد في تقوية مناعتها، وتنظيم الأيض، وخفض الالتهابات.

نظام غذائي بسيط... من دون كحول أو تدخين

وأشار إستيلير إلى أن الملف الدهني لبرانياس كان ممتازاً من: كولسترول منخفض، ودهون ضارة (LDL) منخفضة، ودهون مفيدة (HDL) مرتفعة، وكلها مرتبطة بنظام غذائي بسيط وجينات فعّالة في التخلص من الجزيئات الضارة.

برانياس لم تدخن يوماً أو تشرب الكحول، وكان عمرها البيولوجي أصغر بكثير من عمرها الزمني، حسب المؤشرات الإيبيجينية.

الدراسة الأكثر شمولاً على المعمّرين

نُشرت نتائج الدراسة في مجلة« Cell Reports Medicine»، ووصفت بأنها الأكثر شمولاً حتى الآن لفهم بيولوجيا من تجاوزوا سن 110 أعوام.

ووصفها الدكتور إستيلير بأنها «شخصية استثنائية بابتسامة تُضيء الغرفة وتفاؤل نحن بأمسّ الحاجة إليه»، وأضاف أنها كانت «حريصة على مساعدة الآخرين» من خلال المشاركة في الدراسة.

ووفقاً لـ«غينيس»، لم تكن برانياس تعاني من أي أمراض خطيرة، سوى ضعف السمع وبعض صعوبات الحركة، بينما حافظت على صفاء ذهنها حتى وفاتها.

الشيخوخة لا تعني المرض

وأكد الباحثون أن تجربة برانياس تُظهر أن التقدّم في السن لا يعني بالضرورة الإصابة بالأمراض، مشيرين إلى أن عوامل مثل «النظام الغذائي الصحي، والتواصل الاجتماعي الإيجابي، والابتعاد عن العادات السامة» ربما أسهمت في طول عمرها.

لكن برانياس كانت واقعية أيضاً، إذ قالت لـ«غينيس»: «أعتقد أن طول العمر يعود أيضاً للحظ. الحظ والجينات الجيدة».

6 عوامل لطول عمر ماريا برانياس

وحدد الباحثون ستة عوامل رئيسية أسهمت في طول عمرها وشيخوختها الصحية وهي:

1- جينوم وقائي ومرن يحتوي على متغيرات مرتبطة بطول العمر وتجنب الأمراض المزمنة.

2- نظام أيض فعّال يزيل الدهون والسكريات الضارة بسرعة.

3- مستويات منخفضة من الالتهاب المزمن في الجسم.

4- جهاز مناعي متوازن يقاوم العدوى دون التسبب بأمراض مناعة ذاتية.

5- ميكروبيوم شبيه بالأشخاص الأصغر سناً يحتوي على بكتيريا مضادة للالتهاب.

6- عمر بيولوجي أقل بـ23 عاماً من عمرها الزمني الحقيقي.

وقال إستيلير: «اكتشفنا مؤشرات على الشيخوخة الصحية تمنح فرصة حقيقية لتحقيق عمر طويل. على سبيل المثال، كانت تيلوميرات خلاياها قصيرة، مما يدل على انقسام الخلايا بشكل متكرر، لكن ذلك لم يؤثر على صحتها. كما أن الميكروبيوم والإيبيجينوم المتجدّدين أضافا إلى طول عمرها».

فرص لأدوية ذكية ضد الشيخوخة

وفي ختام الدراسة، أشار الباحثون إلى أن نتائجهم قد تفتح الباب أمام تطوير أدوية ذكية تستهدف الجينات المرتبطة بطول العمر، مما قد يسهم في إطالة العمر الصحي لدى البشر.

لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن الشيخوخة تبقى «عملية فردية للغاية»، تتأثر بعوامل وراثية وبيئية متعددة، وحذروا من تعميم نتائج الدراسة على الجميع.

وأضافوا: «من قيود الدراسة أيضاً أننا لم نبحث تأثير التمارين الرياضية أو تعديل العمليات الأيضية، كما لم نقم بتقييم تأثير الأدوية التي تستهدف بعض الخصائص التي رصدناها لاختبار فاعليتها بوصفها مضادات للشيخوخة».

صحيفة الشرق الأوسط