وزارة التخطيط في حكومة إقليم كوردستان تعمل على رقمنة بيانات سوق العمل

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- تعمل وزارة التخطيط في إقليم كوردستان، وبالتعاون مع منظمة العمل الدولية، على إنشاء نظام رقمي لجمع وتنظيم جميع البيانات المتعلقة بسوق العمل.

وقال المدير العام في وزارة التخطيط في حكومة الإقليم، سيروان محمد، لكوردستان24: منذ فترة ونحن نجري مباحثات مع منظمة العمل الدولية من أجل إعداد نظام رقمي شامل يجمع كل البيانات والمعلومات الخاصة بسوق العمل، مثل الأيدي العاملة والاختصاصات المطلوبة في السوق.

وأضاف: بعد توقيع الاتفاق مع منظمة العمل الدولية، سيباشر فريق مشترك من الوزارة والمنظمة العمل على المشروع، ومن المقرر أن يكون النظام جاهزاً مع نهاية عام 2027.

وتابع سيروان محمد قائلاً: البيانات التي ستُجمع في النظام تتضمن المهن والوظائف المطلوبة في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى المؤهلات والمستويات التي يبحث عنها طالبو العمل، مثل الشهادات، والخبرات، والمهارات وغيرها.

واختتم مدير عام وزارة التخطيط حديثه بالقول: في البداية سيقتصر العمل على فريق خاص من الوزارة ومنظمة العمل الدولية، لكن لاحقاً سنوسع التعاون مع وزارات أخرى من أجل تطوير النظام. ولا شك أن النظام سيتم تحديثه باستمرار وتعديل بياناته بما يتناسب مع الاحتياجات.