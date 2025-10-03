التواصل الاجتماعي يطيح بلافتات الشوارع في حملة انتخابات البرلمان العراقي 2025”

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بالمقارنة مع الدورات الانتخابية السابقة، تبدو شوارع أربيل هذا العام شبه خالية من صور ولافتات المرشحين، إذ حلت منصات التواصل الاجتماعي محل الساحات العامة والشوارع كوسيلة رئيسية للدعاية الانتخابية.

ففي تمام الساعة الثانية عشرة من صباح الجمعة (3 تشرين الأول 2025)، انطلقت رسمياً الحملة الدعائية لانتخابات مجلس النواب العراقي، وفق التعليمات الصادرة عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وشملت جميع محافظات العراق بما فيها إقليم كوردستان.

مراسلة كوردستان24 في أربيل، شيماء بايز، أوضحت أن المرشحين نشروا صوراً ولافتات أقل بكثير مقارنة بالانتخابات السابقة، فيما لجأ معظمهم إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأنفسهم، وذلك بالتوازي مع تعليمات السلطات المحلية التي حددت 17 قرارا لتنظيم أسلوب الدعاية الانتخابية.

وقد شددت محافظة أربيل على منع استخدام السيارات الحكومية أو المؤسسات الرسمية في الحملات الانتخابية، كما منعت أي نشاط دعائي يؤدي إلى عرقلة حركة المرور أو إزعاج المواطنين.



كما نصّت التعليمات على:

• ضرورة إبلاغ اللجنة الأمنية في أربيل مسبقاً عند عقد أي لقاء انتخابي بين المرشح وأنصاره.

• حظر رفع صور ولافتات المرشحات النساء في الأماكن العامة، ومن يخالف يتعرض للعقوبة.

• منع تعليق الملصقات أمام كاميرات المراقبة أو على المباني الحكومية.



ويشارك في أربيل 173 مرشحاً يتنافسون على 16 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يحق لـ 21,404,291 مواطناً التصويت في عموم العراق، من بينهم أكثر من 20 مليون ناخب للتصويت العام، فيما يبلغ عدد ناخبي التصويت الخاص نحو 1,313,980 شخصاً.أما على صعيد القوائم المشاركة، فتخوض الانتخابات 38 حزباً سياسياً، و31 تحالفاً، إضافة إلى 75 قائمة فردية. وقد بلغ عدد المرشحين الكلي 7,768 مرشحاً بينهم 5,520 رجلاً و2,248 امرأة.المتحدثة باسم المفوضية، جومانا غلاي، كانت قد أعلنت في وقت سابق أن الحملة الدعائية تبدأ رسمياً في الثالث من تشرين الأول وتستمر حتى صباح السبت 8 تشرين الثاني 2025، على أن تجرى الانتخابات العامة في 11 تشرين الثاني 2025