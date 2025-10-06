مجلس سوريا الديمقراطية يعلّق على إجراء انتخابات مجلس الشعب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد مجلس سوريا الديمقراطية، أن انتخابات مجلس الشعب التي جرت في الـ 5 اكتوبر الحالي "لا تعبّر عن إرادة السوريين، ولم تمثل جميع المناطق والمكونات في البلاد".

ووصف المجلس في بيانٍ له، الانتخابات بـ "مسرحية سياسية لا تليق بتاريخ سوريا العريق ولا بتضحيات أبنائها الذين ناضلوا من أجل بناء سوريا جديدة تقوم على الديمقراطية والحرية والتشاركية الحقيقية".

وأوضح أن تلك الانتخابات التي وصفها بـ "الشكلية"، "ساهمت في تعميق الانقسام داخل المجتمع السوري، بدل أن تكون خطوة نحو الوحدة الوطنية والمصالحة الشاملة".

وقال مجلس سوريا الديمقراطية إن السوريين يتطلعون إلى انتخابات حقيقية تعبّر عن إرادتهم وتمثّلهم جميعاً، باعتبارها حقاً وطنياً لا يمكن التنازل عنه أو الاستغناء عنه، وركيزة أساسية في مسار بناء دولة ديمقراطية موحدة تقوم على العدالة والمواطنة والمساواة بين جميع السوريين.

معتبراً أنه "لا يمكن لأي عملية انتخابية أن تكون شرعية إلا إذا جرت بمشاركة وتمثيل كافة السوريين في الداخل والخارج، وبإشراف دولي يضمن النزاهة والشفافية، على طريق إنهاء الانقسام وتحقيق السلام العادل والدائم في سوريا".

وجرت انتخابات مجلس الشعب السوري يوم الأحد 5 أكتوبر 2025، وتعتبر الأولى بعد التغييرات السياسية الكبيرة التي شهدتها البلاد وسقوط النظام السابق.

نُظِّمت العملية الانتخابية بإشراف اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، وفق نظام انتخابي مؤقت أقرّه مرسوم رئاسي، حيث جرى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس (140 نائبًا) عبر هيئات ناخبة محلية وتعيين الثلث الباقي (70 نائبًا) من قبل رئيس الجمهورية الانتقالي.

تفاصيل العملية الانتخابية

بدأ التصويت صباح الأحد 5 أكتوبر 2025 في 60 دائرة انتخابية في أغلب المحافظات السورية، مع بعض المناطق المؤجلة في الرقة والحسكة والسويداء لدواع أمنية.

وصل عدد المرشحين إلى حوالي 1578 مرشحًا يتنافسون على 140 مقعدًا، ويشارك نحو 6 آلاف ناخب من الهيئات الانتخابية.

اقتصرت الترشحات على من يحملون الجنسية السورية قبل مايو 2011 وكانوا مقيمين في دوائرهم الانتخابية.

وحددت الشروط كذلك ألا يقل عمر المرشح عن 25 سنة ويتمتع بالأهلية القانونية والسيرة الحسنة، ولم يُحكم عليه في جناية أو جرم مخل بالشرف (باستثناء السياسيين).

واشترط على المرشح أيضًا أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية لفئة الكفاءات أو الشهادة الثانوية لفئة الأعيان.