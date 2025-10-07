غوتيريش "يدين بشدّة" اعتقال الحوثيين تسعة موظفين أمميين إضافيين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- دان الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الإثنين اعتقال المتمردين الحوثيين تعسّفيا تسعة موظفين أمميّين إضافيين واستيلائهم على أصول ومرافق تابعة للمنظمة الأممية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في اليمن.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان إنّه في أحدث تطور "احتجزت سلطات الأمر الواقع الحوثية تسعة موظفين إضافيين تابعين للأمم المتحدة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لموظفي الأمم المتحدة الذين احتجزتهم تعسّفيا منذ 2021 إلى 53 موظفا".

وأضاف أنّ "الأمين العام يدين بشدّة استمرار الاحتجازات التعسفية لموظفيه وشركائهم" في اليمن.

وأوضح دوجاريك أنّ غوتيريش يدعو إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن هؤلاء الموظفين، وكذلك عن جميع أعضاء "المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية" المحتجزين في اليمن.

وفي الأشهر الأخيرة اعتُقل عشرات من موظفي الأمم المتحدة في مناطق يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران.

وفي آب/أغسطس، أعلنت الأمم المتحدة أنّ الحوثيين الذين شنّوا حملة قمع بعد مقتل رئيس وزرائهم في ضربات إسرائيلية اعتقلوا ما لا يقلّ عن أحد عشر من موظفيها.

وعلى الإثر نقلت الأمم المتحدة رسميا مقرّ منسّقها لشؤون المساعدات الإنسانية في اليمن من صنعاء، العاصمة التي يسيطر عليها المتمردون، إلى عدن.

وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا نقلت مقرّها إلى عدن بعد أن سيطر الحوثيون على صنعاء في 2014.

وأدّت عشر سنوات من الحرب الأهلية في اليمن إلى غرق هذا البلد، الأفقر على الإطلاق في شبه الجزيرة العربية، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

AFP