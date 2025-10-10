وزارة الدفاع الأفغانية تتهم باكستان بانتهاك سيادة أفغانستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- اتهمت حكومة طالبان الجمعة باكستان بانتهاك سيادة أفغانستان بعد سلسلة انفجارات.

مساء الخميس، سُمع دوي انفجارين في العاصمة كابول، وفي وقت لاحق خلال الليل قالت مصادر محلية لوكالة فرانس برس أنها رصدت مسيرات تقصف "إقليم برمال في ولاية باكتيكا" في جنوب غرب البلاد.

وقال أحد سكان المنطقة لوكالة فرانس برس "أصيبت ثلاثة متاجر اثنان لبيع الأحذية وآخر للأسلحة وقد اندلعت فيها النيران".

وكتبت وزارة الدفاع عبر اكس "انتهكت باكستان المجال الجوي الأفغاني وقصفت سوقا في منطقة مارقي في ولاية باكتيكا قرب خط ديورند (الحدودي) منتهكة سيادة أفغانستان".

وأضافت "هذا عمل مشين وعنيف وغير مسبوق في تاريح البلدين المتجاورين مؤكدة "في حال تدهور الوضع جراء هذه التصرفات سيتحمل الجيش الباكستاني التبعات".

وراد على سؤال خلال مؤتمر صحافي في بيشاور عاصمة ولاية خيبر-باختونخوا الحدودية مع أفغانستان، لم يعلن الناطق باسم الجيش البكاستاني أحمد شودري مسؤولية بلاده عن الانفجارات، لكنه دعا كابول "إلى التوقف عن إيواء جماعات إرهابية على أراضيها" ولا سيما حركة طالبان الباكستانية.