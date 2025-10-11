عبد الله: أهالي كركوك أوفياء ويحترمون تاريخ الديمقراطي الكوردستاني وتضحياته

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أوضح رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، شاخوان عبدالله، أن حملتهم الانتخابية بدأت بهدوء في المدينة، وهدفهم هو حماية المقاعد الكوردية في المحافظة.

وأشار عبدالله في تصريحٍ لـ كوردستان24، إلى أنه رغم وجود بعض المضايقات مثل تمزيق صور مرشحيهم، فإن الحملة الانتخابية تجري عموماً بهدوء.

مشدداً على أن الأحزاب الكوردية التزمت بالدعوة إلى حملة سلمية بعيدة عن التوتر والعنف.

وقال رئيس قائمة الديمقراطي الكوردستاني: أهالي كركوك أوفياء ويحترمون تاريخ الحزب وتضحياته، وخلال السنوات الثلاث الماضية بذلنا جهودًا كبيرة لإعادة الاستقرار إلى المدينة وخدمة المواطنين.

كما نقل عبد الله تصريحات نائب رئيس الحزب مسرور بارزاني، الذي أكد على ما قاله الرئيس مسعود بارزاني: نحن نحمل رسالة واضحة، يجب ألا تتحول الحملة إلى مصدر إزعاج للناس. فهناك من هم نائمون، وهناك مرضى، ويجب أن تكون الحملة منظمة وبطريقة حضارية.

وأضاف: في عام 2021 تم تمزيق كل ملصقاتنا الانتخابية، ومع ذلك حصلنا على المركز الأول في كركوك لأننا واثقون من جمهورنا.

ودعا عبد الله أهالي كركوك إلى المشاركة الفعّالة في الانتخابات والتصويت من أجل حماية حقوق ومكتسبات الكورد في المدينة.

موضحًا أن هدفهم زيادة عدد مقاعدهم البرلمانية لتعزيز الدفاع عن القضية الكوردية في بغداد.

ومن المقرر تنظيم كرنفال كبير اليوم السبت للتعريف بمرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك.