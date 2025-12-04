مقر بارزاني يدين تدنيس قبور المسيحيين في قضاء كويه ويطالب بمحاسبة الجناة

منذ 52 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أدان مقر بارزاني، اليوم الخميس 4 كانون الأول 2025، بشدة العمل التخريبي غير المشروع المتمثل في تدمير وتدنيس قبور وشواهد مقبرة المسيحيين، والذي وقع في الثالث من كانون الأول الجاري بمدينة كويه.

وأشار البيان إلى أن هذا الفعل يُعد تصرّفًا مُستهجَنًا يتنافى مع قيم العادات والأعراف وثقافة التعايش والأخوّة والتسامح التي يتحلى بها شعب كوردستان، مؤكدًا أنه عمل دخيل على المجتمع الكوردستاني.

وشدد البيان على ضرورة قيام الجهات المعنية بالعثور على منفذي هذا العمل المشين بأقرب وقت وفرض العقوبات القانونية عليهم، كما دعا إلى منع تكرار مثل هذه الأفعال وكل ما من شأنه استهداف ثقافة التعايش والسلام والوئام لدى شعب كوردستان.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين بشدة العمل التخريبي غير المشروع المتمثل في تدمير وتدنيس قبور وشواهد مقبرة المسيحيين، والذي وقع في الثالث من كانون الأول 2025، في مدينة كويسنجق.

إن هذا الفعل تصرّف مُستهجَن يتنافى مع قيم العادات والأعراف وثقافة التعايش والأخوّة والتسامح التي يتحلى بها شعبنا، كما أنه عمل دخيل على المجتمع الكوردستاني.

يجب على الجهات ذات العلاقة العثور على منفذي هذا العمل المشين بأقرب وقت وفرض العقوبات القانونية عليهم، كما ينبغي منع تكرار مثل هذه الأفعال وكل ما من شأنه استهداف ثقافة التعايش والسلام والوئام لدى شعب كوردستان.

مقر بارزاني

4 كانون الأول 2025