أوقاف كوردستان: الهجوم على المقابر المسيحية عمل تخريبي يناقض قيم التعايش

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، حادثة الاعتداء التي طالت المقابر المسيحية في مدينة كويه، بعدما أقدم مجهولون ليلة أمس على تكسير عدد من شواهد القبور.

وأكدت الوزارة في بيان، أن "هذا الفعل تخريبٌ واضح يتعارض مع قيم التعايش الديني والتاريخ المشترك بين مكوّنات المنطقة"، مشددة على رفضها التام لأي سلوك يستهدف دور العبادة أو المقابر.

ودعت الوزارة الجهات المعنية في قضاء كويه إلى متابعة الحادث وفتح تحقيق شامل، بهدف كشف الجناة وإحالتهم إلى العدالة.

كما طمأنت الوزارة ذوي المتوفين بأنها ستتولى إعادة ترميم المقابر المتضررة وإعادتها إلى وضعها السابق.

في سياقٍ متصل، أدان مقر بارزاني، اليوم الخميس 4 كانون الأول 2025، بشدة العمل التخريبي غير المشروع المتمثل في تدمير وتدنيس قبور وشواهد مقبرة المسيحيين، والذي وقع في الثالث من كانون الأول الجاري بمدينة كويه.

وأشار بيان المقر إلى أن هذا الفعل يُعد تصرّفًا مُستهجَنًا يتنافى مع قيم العادات والأعراف وثقافة التعايش والأخوّة والتسامح التي يتحلى بها شعب كوردستان، مؤكدًا أنه عمل دخيل على المجتمع الكوردستاني.

وشدد البيان على ضرورة قيام الجهات المعنية بالعثور على منفذي هذا العمل المشين بأقرب وقت وفرض العقوبات القانونية عليهم، كما دعا إلى منع تكرار مثل هذه الأفعال وكل ما من شأنه استهداف ثقافة التعايش والسلام والوئام لدى شعب كوردستان.