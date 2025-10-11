الديمقراطي الكوردستاني يطلق حملته الانتخابية في كركوك

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن إطلاق حملته الانتخابية في كركوك، وأقام أول كرنفال جماهيري له، حيث سيحضر جميع مرشحي قائمة الحزب، وعددهم 24 مرشحًا، الكرنفال المقرر إقامته اليوم السبت في الساعة الرابعة عصراً.

وقال مراسل قناة كوردستان 24، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني اتخذ استعدادات مكثّفة وواسعة لإحياء الكرنفال الجماهيري، إيذاناً بإطلاق حملته الانتخابية، وقد جهّز نحو 12 ألف مقعدٍ للجماهير، كما تم تعليق صور ولافتات مرشحي قائمة الحزب 275 في جميع أنحاء موقع الاحتفال.

وقال أحد مرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني لـ كوردستان24: نحن هنا اليوم لاستقبال جماهير الحزب، وبرنامجنا هو العودة إلى نقطة البداية لتشكيل حكومة عراقية قائمة على التوافق والتوازن والشراكة، نأمل أن نقدّم أفضل الخدمات لشعب كركوك.

وقال مرشح آخر لـ كوردستان24: اليوم، سيُقام الكرنفال العام للقائمة 275 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، ونحن كمرشحين مستعدين لتقديم أنفسنا لجماهيرنا المناضلة.

وأضاف: رقمي في القائمة هو 24، وسنكون في خدمة شعبنا الكريم على مدار الساعة، ولطالما كانت قناة كوردستان ٢٤ في خدمة التعليم الكوردي في كركوك، وسنكون في خدمة الشعب على مدار الساعة.

وتابع: برنامجنا هو إلغاء العسكرة في كركوك، وإعادة الصلاحيات للشرطة المحلية، ولدينا مشكلة في جامعة كركوك، وهي الحل للطلاب باللغة الكوردية، وهي ممنوعة، لذلك، لدينا خطة لإصدار مشاريع قوانين لن تمنعهم بعد الآن، وستكون باللغة الكوردية.

من جانبه، قال مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك: نناشد أهالي هذه المدينة عمومًا، وناخبي الحزب خصوصًا، بمساعدتنا لنتمكن نقل الرعاية الاجتماعية التي تُقدم في كوردستان تحت قيادة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى كركوك.

يعد هذا الكرنفال الجماهيري الكبير بمثابة انطلاقة قوية للحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، ومن المتوقع أن يجذب عدداً كبيراً من أنصار الحزب وناخبيه.