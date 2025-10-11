هيوا أحمد مصطفى: نسعى لنقل تجربة حكم كوردستان الناجحة إلى كركوك

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هيوا أحمد مصطفى، اليوم السبت، إن الحزب يسعى إلى نقل التجربة الناجحة للتشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، خصوصاً في مجال توفير الكهرباء والخدمات على مدار الساعة، إلى مدينة كركوك.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات كرنفال الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، بمشاركة الآلاف من أنصار ومؤيدي الحزب.

وفي كلمته أمام الجماهير، أكد هيوا أحمد مصطفى أن "كرنفال اليوم يعكس القوة المدنية والمعنوية للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك ومحيطها، ويمثل دعماً لوحدة وأخوة وتعايش المكونات من الكورد والعرب والتركمان والمسيحيين".

وأضاف أن "يوم الاقتراع سيشهد مشاركة جماهيرية واسعة لصالح القائمة 275 التابعة للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ما سيكسر جميع القيود والعقبات".

وأوضح مصطفى أن "هذا الكرنفال الشعبي يعبر عن إرادة أهالي كركوك الذين يطمحون لإرسال ممثلي القائمة 275 إلى البرلمان العراقي من أجل منع أي طرف من عرقلة الدراسة باللغة الكوردية، وللتأكيد على أن هذه القائمة هي القوة التي ستعمل على تطبيق الدستور العراقي بما ينسجم مع تطلعات جميع مواطني كوردستان والعراق".

وأشار إلى أن "مرشحي الحزب سيبذلون جهوداً لإلغاء أو تعديل القوانين التي صدرت في البرلمان العراقي سابقاً ضد الشعب الكوردي وبعض المكونات الأخرى، مؤكدين التزامهم بتنفيذ التشريعات بما يخدم مصلحة الشعب الكوردي".

وتابع قائلاً: "الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان ولا يزال قوة داعمة لجميع المكونات، ويؤكد دوماً على ضرورة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي".

وأكد أن "كل حزب أو حكومة وقفت ضد الحزب الديمقراطي الكوردستاني تراجعت مع مرور الوقت، فيما استمر الحزب في التقدم لأنه يمثل إرادة الشعب الكوردستاني، رغم ما واجهه من معاداة من قبل بعض الدول عبر التاريخ".

وختم هيوا أحمد مصطفى بالتأكيد على أن "جميع مرشحي الحزب أشخاص أكفاء ومتخصصون في مجالاتهم، وسيدافعون بقوة عن حقوق ومطالب شعب كوردستان".

وشدد على "ضرورة نقل تجربة حكومة إقليم كوردستان الناجحة إلى كركوك، حيث جعلت التشكيلة التاسعة المستحيل ممكناً من خلال توفير الكهرباء على مدار 24 ساعة، وإنهاء ضجيج المولدات، وإنشاء الطرق والبنى التحتية المتطورة، وهي التجربة التي نريد تعميمها على كركوك وسائر مناطق العراق".