شاخوان عبدالله: سندافع عن كوردستانية كركوك من خلال القانون

منذ 12 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أشار مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمجلس النواب العراقي، في كركوك، شاخوان عبدالله، إلى أنه لا يزال هناك نزاع في بغداد والوضع أصعب بكثير مما كان عليه من قبل، بعض الأحزاب كانت على قائمة الإرهاب الأمريكية بالأمس، ولكن اليوم لديها مرشحون للبرلمان العراقي.

وأكد أن أولئك الشوفينيين الذين يذهبون إلى البرلمان لن نسمح لهم بتمرير القوانين حسب إرادتهم، وقال: "طالما نحن في بغداد، لا يمكن لأي شخص انتهاك حقوق إقليم كوردستان كيفما يشاء، ولكننا سنحاسبهم قانونياً".

وأضاف: "قبل ثلاث سنوات، كانت هنا شعارات ودروع للجيش العراقي في هذا المكان الذين كانوا الذي نجري فيه الحملة الانتخابية، ولكن كما وعدنا، تم رفع العلم الكوردي في كركوك وانسحب الجيش العراقي".

يتبع..