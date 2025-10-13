زانا ملا خالد: الحزب الديمقراطي ضمان حماية كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أشار مسؤول الفرع الثاني للحزب الديمقراطي الكوردستاني، زانا ملا خالد، إلى أنه طالما كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قوي، فإن إقليم كوردستان سيكون قويًا، فنحن نرى أنفسنا أصحاب قضية الشعب الكوردي.

وقال ملا خالد، لـ كوردستان24: عقلية الحكم في العراق حالياً مركزية وليست اتحادية، وهذه الانتخابات مهمة لجميع فئات الشعب الكوردي والأحزاب السياسية كافة.

وأضاف: "كلما كان الحزب الديمقراطي الكوردستاني قويًا، كانت القضية الكوردية قوية، وفي الماضي، أي كان أي طرف يسعى لتدمير القضية الشرعية للشعب الكوردي، يوجه سهامه نحو الحزب لأننا أصحاب هذه القضية".

وتابع: "مسرور بارزاني يمثل الحزب الديمقراطي الكوردستاني في حكومة إقليم كوردستان، ويطبق رؤية وسياسة الحزب، لذا فإن أنشطة الحزب عظيمة جدًا لدرجة أننا لا نجد وقتًا للحديث عن الأحزاب الأخرى، وفي نفس الوقت قررنا إطلاق حملة سلمية".

وأشار إلى الشعب الكوردي، يود أن يكون مطمئناً بين أيدٍ آمنة، وبالطبع هذه اليد الآمنة هي الحزب الديمقراطي الكوردستاني، فالتاريخ يشهد ويقرر أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في طليعة التضحية من أجل كوردستان".

وانطلقت أمس الأحد، في العاصمة أربيل، الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس النواب العراقي في دورته السادسة، بحضور الرئيس بارزاني ونائبيه، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.