التحالف المسيحي يهنئ الشخصية الكلدانية مارك سافايا بتعيينه مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة في العراق

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- قدّم التحالف المسيحي في العراق وإقليم كوردستان التهاني إلى مارك سافايا بمناسبة تعيينه مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة الأمريكية لدى جمهورية العراق، واصفاً هذا الاختيار بأنه محطة فخر واعتزاز لكل أبناء الشعب الكلداني، وتعبير عن الثقة الدولية بقدراتهم ومساهماتهم الفاعلة في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات.

وجاء في بيان صادر عن آنو جوهر عبدوكا، وزير النقل والاتصالات في حكومة اقليم كوردستان، والسكرتير العام للتحالف المسيحي، أن هذا التعيين "يعكس المكانة المرموقة والكفاءة العالية التي يتمتّع بها اسافايا، وخبرته الواسعة في ملفات الشرق الأوسط، وفهمه العميق لطبيعة العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق"، مؤكداً أن ذلك يشكّل خطوة مهمة نحو ترسيخ قيم السلام والديمقراطية والازدهار المشترك.

وأضاف عبدوكا أن التحالف المسيحي يتطلّع إلى التعاون الوثيق مع المبعوث الأمريكي الجديد في إطار شراكة بنّاءة وصادقة تسهم في ترسيخ مبادئ العدالة والتنمية في عموم العراق وإقليم كوردستان، وبما يخدم جميع مكوّنات الشعب العراقي من العرب والكورد والكلدان والآشوريين والسريان والأرمن والإيزيديين والتركمان وغيرهم.

كما ثمّن عبدوكا عالياً قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ج. ترامب بتعيين شخصية كلدانية في هذا المنصب الرفيع، معتبراً ذلك دليلاً على عمق الثقة المتبادلة بين الشعبين الأمريكي والعراقي، وعلى متانة العلاقات التاريخية التي تجمع الولايات المتحدة بالعراق وإقليم كوردستان.

وفي ختام البيان، قدّم التحالف المسيحي تهانيه الحارة لمارك سافايا، متمنياً له مسيرة ناجحة ومكللة بالحكمة والإنجاز في مهامه الدبلوماسية الجديدة، لما فيه خير العراق والمنطقة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأحد، تعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً إلى العراق.

وقال ترامب في منشور على منصته الرسمية "تروث سوشال"، "يسعدني أن أعلن أن مارك سافايا سيشغل منصب المبعوث الخاص إلى جمهورية العراق، فالفهم العميق الذي يمتلكه للعلاقات بين العراق والولايات المتحدة، وصلاته الواسعة في المنطقة، سيسهمان في تعزيز مصالح الشعب الأمريكي".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن سافايا كان أحد العناصر الأساسية في حملته الانتخابية بولاية ميشيغان، موضحاً أنه "ساعد – إلى جانب فريق من المستشارين – في تحقيق رقم قياسي في عدد الأصوات التي حصل عليها ترامب من الأميركيين المسلمين خلال الانتخابات".