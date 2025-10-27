التعايش المشترك في أربيل.. ثروة للأجيال القادمة

منذ ساعة

أربيل ( كوردستان24)- سكان أربيل، من الكورد والتركمان، ومن المسيحيين والمسلمين، يفرحون بهذا التعايش ويعتبرونه مصدر تقدم وازدهار.

قيصرية أربيل معروفة منذ مئة عام، حيث يعمل الكورد والتركمان معاً في هذا السوق.

العم آزاد قهوجي، وهو معلم متقاعد، يزور يومياً أصحاب المحلات والتجار هنا. هو من القومية التركمانية ومعظم أصدقائه من الكورد، وبينهم وبين العم غازي، بالإضافة إلى الصداقة، هناك علاقة أسرية أيضاً. العم غازي كوردي، وبفضل هذه العلاقات والتواصل تعلم اللغة التركمانية. ويقولان: "نحن إخوة وقلوبنا واحدة، ولا شيء يفرقنا، ونعتبر التعايش بين القوميات سبباً للتقدم."

مام آزاد قهوجي من جهته قال لقناة كوردستان24: في أربيل، لم يكن هناك أي تمييز بين المكونات أبداً. لم يقل أحد هذا كوردي، هذا تركماني، وهذا شبكي أو مسيحي. جميعنا نعيش معاً كإخوة، وكانت هناك علاقات نسب ومحبة بيننا وما زالت موجودة.

وقال غازي أحمد: منذ عشر سنوات وأنا وجاري مام آزاد نعيش معاً في نفس المنزل ونعمل سوياً، ولم تكن هناك أي مشكلة أو خلاف بيننا. ليس فقط مع التركمان، بل لدينا علاقات وصداقات مع المسيحيين أيضاً ونعيش جميعاً معاً دون تمييز.

أربيل، بسبب تنوعها القومي والديني، لها دائماً مكانة وسمعة في المحافل الدولية.

المعلم بطرس نبات، الذي يبلغ عمره أكثر من سبعين عامًا، يشير إلى وجود المسجد والكنيسة مقابل بعضهما البعض في شوارع أربيل ويتحدث عن غنى هذا التراث، ويؤمن بأن حياة الجميع في كوردستان مرتبطة ببعضها البعض، ويقول: نحن نفخر بهذه الحياة المشتركة. ما قاله السيد الرئيس بارزاني، بأن حياتنا وموتنا واحدة؛ له معنى عظيم بالنسبة لنا، وقد كان لتلك الكلمات تأثير واضح ونشعر بها جميعًا.

ما تؤكد عليه القوميات والأديان المختلفة في أربيل هو أن هذا التراث التعايشي السلمي يجب أن يترسخ أكثر وينتقل إلى الأجيال القادمة.